В сети показали особняк принца Гарри и Меган Маркл за $14,7 млн: как он выглядит

В сети опубликовали снимки большого особняка принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Калифорнии. Пара является соседями известной телеведущей Опры Уинфри. Так, дом с девятью спальнями и 16 ванными комнатами в престижном районе Санта-Барбара был куплен 18 июня 2020 года за 14,7 млн долларов.

В главном доме герцогов Сассекских есть библиотека, офис, спа с отдельной сухой и влажной сауной, тренажерный зал, игровая комната, игровой зал и театр. Кроме того, на территории жилья расположен гараж на пять автомобилей. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, принц Гарри и Маркл уже почти год живут в доме. Они купили роскошную недвижимость, несмотря на то, что должны были британскому налогоплательщику 2,4 миллиона фунтов стерлингов (3,1 миллиона долларов) за ремонт Frogmore Cottage, их бывшего дома недалеко от Виндзорского замка. Однако с тех пор герцоги вернули эти деньги.

Особняк звездной пары расположен в элитном районе Санта-Барбара, где проживают многие знаменитости. Почти каждый дом спроектирован с длинными подъездными дорожками и большими воротами.

Согласно источнику, новый дом Гарри и Меган был построен в 2003 году. В поместье есть широкие лужайки, многоярусные розарии, высокие итальянские кипарисы, цветущая лаванда, оливковые деревья, теннисный корт, чайный домик и бассейн.

Также здесь есть гостевой дом с двумя кроватями и двумя ванными комнатами. Особняк герцогов был обновлен с использованием новейших систем освещения Lutron и Crestron, включая управление с помощью iPad.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, герцог Сассекский принц Гарри рассказал, что в 2016 году он со своей супругой Меган Маркл пытались оставаться инкогнито. Так, пара тайно отправляла друг другу сообщения со списками продуктов, находясь в супермаркете.