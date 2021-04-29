В сети показали, как Ксения Мишина выглядела в школе. Фото

В сети показали, как украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина выглядела в подростковом возрасте. Пользователи заявили, что артистка за этот промежуток времени сильно изменилась.

Соответствующий фотоколлаж появился в Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". Знаменитость сравнили в школьные года и сейчас (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

На первом снимке юная Ксения позировала с темно-коричневыми волосами и с минимумом макияжа на лице. Одета она была в черную кофту.

На втором кадре, который был сделан недавно, актриса запечатлена в черном топе на короткий рукав. Также можно заметить, что если раньше у Мишиной были пухленькие щечки, то сейчас на ее лице ярко выражены скулы.

Юзеры прокомментировали пост и заявили, что Ксению на фото не узнать. Многие заподозрили актрису в пластике.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. С августа по ноябрь 2019 участвовала в танцевальном шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, став победителями проекта.

Первой весомой работой актрисы стала роль Камиллы в мелодраме "Искушение", а настоящее профессиональное признание она получила в 2019 году, сыграв роль Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".

Кроме того, на телеканале СТБ 23 октября 2020 года стартовал проект о любви "Холостячка". За сердце главной героини Мишиной боролись 15 мужчин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ксения Мишина опубликовала снимок, на котором показала себя в детстве. Она отметила, что ее взгляд совершенно не изменился.