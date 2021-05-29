В сети показали, как Дорофеева менялась с детства до наших дней. Фото

В сети опубликовали кадры, на которых продемонстрировали, как украинская певица Надя Дорофеева изменилась за несколько лет своей творческой карьеры. Так, сначала можно увидеть детские и подростковые фото артистки, а затем, как она выглядит на сегодняшний день.

Соответствующие снимки разместили на странице в Instagram "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Известно, что вокалом Дорофеева начала заниматься в 10 лет.

Впоследствии певица стала постоянной участницей различных конкурсов, в 12 лет пела в ночном клубе, а еще через три года вошла в состав одной из групп. Ее жизнь всегда была связана с музыкой, поэтому неудивительно, что знаменитость достигла огромного успеха.

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Еще в раннем детстве Дорофеева пела и танцевала при любом удобном случае. Родители, видя тягу дочери к творчеству, отдали ее одновременно в танцевальную студию и музыкальную школу. Большую роль в воспитании певицы сыграл отец. Он ездил с ней на все вокальные конкурсы и помогал с аранжировками.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева в лосинах и топе устроила фотосессию в квартире. Артистка появилась в весеннем наряде: лосины и топ бледно-бирюзового цвета, белоснежные кроссовки на массивной подошве и спортивная кофта, накинутая небрежно на плечи.