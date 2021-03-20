В сети показали, как Алена Винницкая изменилась за 8 лет. Фото

В сети опубликовали фото восьмилетней давности украинской певицы Алены Винницкой. Так, в 2013 году она удивила фанатов кардинальной сменой имиджа.

Соответствующее фото выложили на странице в Instagram "Зірковий шлях". На архивном снимке знаменитость позировала с короткой стрижкой, в джинсовых шортах и белом топе. Тогда как на недавно сделанном кадре артистка появилась с длинными волосами, в элегантном розовом платье и на каблуках (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Пользователи в комментариях отметили, что певица выглядит потрясающе:

"Обе нравятся", "Хулиганка и леди. Два в одном", "Первый образ подходил ей восемь лет назад, а второй – изысканный! В нем имидж, стиль, супер!", "Она всегда хороша! Умничка. Знает, как одеться на коцерт".

Напомним, Алена Винницкая – украинская автор и исполнительница песен в стиле поп-рок, одна из первых участниц женской поп-группы "ВИА Гра". Живёт и работает на Украине, пишет и исполняет песни на русском языке. Стихи начала писать с раннего детства по просьбе своего отца. В юности была большой поклонницей группы "Кино".

Ранее OBOZREVATEL писао о том, как Настя Каменских выглядела 12 лет назад. Фанаты отметили, что ее имидж существенно изменился.