Как выглядела Алена Винницкая до своей популярности: фото певицы

У Винницкой нет детей и она не раз упоминала, что мечтает реализовать себя как мама.

Винницкая в браке с музыкантом Сергем Большим. Пара вместе уже 26 лет. Некоторое время супруги не жили вместе, часто расходились и ссорились. Но после 2,5 лет перерыва между их отношениями, Алена сообщила, что они с Сергеем снова вместе.