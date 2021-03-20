Как выглядела Алена Винницкая до своей популярности: фото певицы
Алена Винницкая – известная украинская певица, автор песен в стиле поп-рок и телеведущая. Большую популярность знаменитости принесло участие в одной из самых известных женских групп – "ВИА Гре".
OBOZREVATEL собрал интересные факты о Винницкой и показал архивные фото, как выглядела певица до своей популярности.
Настоящее имя Винницкой – Ольга (в честь ее бабушки), а псевдоним в музыкальной среде – Маркита.
Алена родилась в семье инженера и воспитательницы детского сада.
Писать стихи будущая звезда начала в 5 лет – по просьбе своего отца.
В детстве любимой музыкальной группой было "Кино" во главе с Виктором Цоем.
В 1997 году впервые попробовала себя в роли телеведущей. Так, юная девушка увидела объявление о наборе ведущих на канал Biz-TV, где успешно прошла кастинг.
В 2000 году Винницкая познакомилась с продюсером Константином Меладзе, с которым и создали первый состав группы "ВИА Гры". В начале компанию Винницкой составила Надежда Мейхер, а позже добавилась третья участница – Анна Седокова. Спустя 3 года Алена покинула группу из-за жесткого гастрольного графика, навязчивого внимания прессы и разногласий внутри коллектива.
В 2004 году Винницкая начала сольную карьеру и за 8 лет выпустила в свет 8 альбомов. В 2013 году в ее творчестве был сделан небольшой перерыв.
С 2014 года Винницкая попробовала себя в качестве телеведущей. Она появилась в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".
В 2015 году звезда выступила с сольной программой "Разговоры о любви".
Знаменитость не употребляет в своем рационе красное мясо, а свободное время от работы любит проводить за занятиями йогой.
У Винницкой нет детей и она не раз упоминала, что мечтает реализовать себя как мама.
Винницкая в браке с музыкантом Сергем Большим. Пара вместе уже 26 лет. Некоторое время супруги не жили вместе, часто расходились и ссорились. Но после 2,5 лет перерыва между их отношениями, Алена сообщила, что они с Сергеем снова вместе.
Напомним:
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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото восьмилетней давности украинской певицы Алены Винницкой. Так, в 2013 году она удивила фанатов кардинальной сменой имиджа.