В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Российский эстрадный певец Алексей Глызин опубликовал снимок, на котором появилась исполнительница Лариса Долина без фотошопа и фильтров.
В своем блоге 65-летняя знаменитость выглядит помолодевшей, но артист показал реальное лицо женщины. Соответствующее фото Глызин разместил на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, в кадре рядом с певцом позировал Дмитрий Четвергов и Лариса Долина, внешний вид которой явно отличается от того, что она показывает на своем аккаунте. Видно, что у артистки множество морщин и редкие волосы.
"Всех на фото узнали?" – коротко подписал снимок Глызин.
Стоит отметить, что в Instagram Долиной часто пишут удивленные комментарии по поводу внешности певицы. Многие обвиняют знаменитость в том, что она обрабатывает фотографии с помощью фотошопа.
"Не стыдно фотошопить фото?", "Фотошопы сплошные", "Это не фотошоп, это операции", "Пластика конечно творит чудеса и коррекция фигуры хирургическим путем", – пишут люди в сети.
Коротко о знаменитости:
Лариса Долина – советская и российская эстрадная и джазовая певица, актриса, народная артистка РФ.
Трехкратная обладательница национальной российской музыкальной премии "Овация". Член партии "Единая Россия".
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