У мережі показали фото 65-річної Доліної без фотошопу

Софія Ковнір Люди 10:59, 2.04.2021

Російський естрадний співак Олексій Глизін опублікував знімок, на якому з'явилася виконавиця Лариса Доліна без фотошопу та фільтрів.

У своєму блозі 65-річна знаменитість має значно молодший вигляд, але артист показав реальне обличчя жінки. Відповідне фото Глизін розмістив на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадрі поруч зі співаком позував Дмитро Четвергов і Лариса Доліна, зовнішній вигляд якої явно відрізняється від того, що вона показує на своєму акаунті. Видно, що у артистки безліч зморшок і рідке волосся.

"Усіх на фото впізнали?" – коротко підписав знімок Глизін.

Лариса Доліна без фотошопу та фільтрів
Instagram/Олексій Глизін
Лариса Доліна у своєму Instagram

Варто зазначити, що в Instagram Доліній часто пишуть здивовані коментарі щодо зовнішності співачки. Багато хто звинувачує знаменитість в тому, що вона обробляє фотографії за допомогою фотошопу.

"Не соромно фотошопити фото?", "Фотошопи суцільні", "Це не фотошоп, це операції", "Пластика звичайно творить чудеса і корекція фігури хірургічним шляхом", – пишуть люди в мережі.

Багато хто звинувачує знаменитість в тому, що вона обробляє фотографії
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Доліну часто критикують у мережі
Скриншот
Доліну засипають коментарями в соцмережі
Скриншот
Доліну звинувачують у фотошопі
Скриншот

Коротко про знаменитість:

  • Лариса Доліна – радянська і російська естрадна і джазова співачка, актриса, народна артистка РФ.

  • Триразова володарка національної російської музичної премії "Овація". Членкиня партії "Єдина Росія".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше в мережі з'явився знімок радянської і російської естрадної співачки Алли Пугачової, на якому вона постала без фотошопу і фільтрів. Він був зроблений під час святкування дня "жовтих квітів" – свято, придумане нею 16 років тому.

  • Американська співачка 39-річна Брітні Спірс поділилася з шанувальниками знімками, на яких показала себе з істинною красою та без фотошопу. Фанати засипали її коментарями.

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