В сети показали архивное фото Елизаветы II и принца Филиппа на их "счастливом месте"

В сети опубликовали архивный снимок королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, на котором они запечатлены во время отдыха в Шотландии в 2003 году.

Так, герцог Эдинбургский с женой позировали на вершине холма Койлс-де-Мюик. Инсайдеры утверждают, что королева настолько любит это место, что даже назвала в его честь своего щенка корги. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Можно заметить, что на опубликованном снимке пара выглядит довольно счастливо и расслабленно. Для пикника королева выбрала длинную юбку в клетку, блузку темно-зеленого цвета с воротником и кофту похожего оттенка. Филипп появился в более повседневном наряде: свитер темного синего цвета, рубашка, белые брюки и шляпа от солнца, которая в этот момент лежала у него на коленях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали редкое фото Елизаветы II и принца Филиппа с правнуками. Так, в кадре королевская чета сидит на диване во время семейного праздника. Королева обнимает принца Луи – сына Миддлтон и принца Уильяма. На фото также присутствуют дети герцогов Кембриджских принц Джордж и принцесса Шарлотта.