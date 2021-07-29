Представитель РПЦ нашел в книгах о Гарри Поттере "христианские смыслы"

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что не стоит искать "магизм и бесовщину" в фильмах и книгах о Гарри Поттере. Он уверен, что если так думать, то тогда это нужно видеть и в русских народных сказках про волшебство.

Мужчина добавил, что в текстах присутствуют христианские смыслы, так как Джоан Роулинг является человеком европейской культуры. Об этом он сообщил в прямом эфире в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Одинаково неверно обвинять эту книгу в каком-то магизме и бесовщине, потому что если так подходить к Гарри Поттеру, то так же можно подходить и к русским народным волшебным сказкам, где сплошной магизм и бесовщина. И тут бессмысленно долго спорить, это именно так. Не менее неправильно будет пытаться присоединить Роулинг к Льюису и Толкиену... Там, конечно, есть христианские смыслы", – объяснил подробнее Легойда.

Видео дня

" Гарри Поттер" – серия из семи романов в жанре фэнтези, написанных английской писательницей Джоан Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в Школе чародейства и волшебства Хогвартс.

Основной сюжет посвящен противостоянию Гарри и темного волшебника по имени лорд Волан-де-Морт, в чьи цели входит обретение бессмертия и порабощение магического мира. Первая книга "Гарри Поттер и философский камень" была выпущена 30 июня 1997 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее английский актер и продюсер Дэниэл Рэдклифф, который воплотил на экране роль знаменитого волшебника Гарри Поттера, получил за съемки в первой части миллион долларов. Именно такая была сумма гонорара за работу над фильмом "Гарри Поттер и философский камень". Далее оплата труда выросла в несколько раз.