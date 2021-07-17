В России заявили, что МакSим стало хуже, ИВЛ уже не помогает: что известно прямо сейчас

Состояние здоровья российской певицы МакSим (Марина Максимова), которая находится в состоянии искусственной комы заметно ухудшилось. У нее отказывает правое легкое.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Сообщается, что из-за осложнений органу не помогает даже аппарат ИВЛ.

"Марине Максимовой становится хуже, она всё ещё на ЭКМО. По данным рентгена, правое лёгкое у артистки перестаёт работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ", – говорится в сообщении.

Также проблемы с легкими уже сказались и на сердце известной артистки. У нее увеличились левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковй недостаточности.

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Напомним, певицу ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня популярная российская певица МакSим отметила свое 38-летие. Она стала популярной в середине 2000-х, но позже ее творческая карьера утихла.