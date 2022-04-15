В первый раз с 2020 года. Принц Гарри и Меган Маркл тайно встретились с королевой Елизаветой II и Чарльзом

Принц Гарри и Меган Маркл впервые после своего переезда в США в 2020-м встретились с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке в Великобритании. Встреча была не долгой и тайной, поскольку пара направлялась в Гаагу (Нидерланды), где состоялись Invictus Games (Игры непокоренных).

Также на мероприятии герцоги Сассекские встретились с принцем Чарльзом. Как пишет издание Miror, посетители Виндзора были ошеломлены тем, что супруги встретились с королевой, при том, что ранее отказывалось посетить поминальную службу покойного принца Филиппа в прошлом месяце.

"Я не мог поверить, когда увидел, кто это был. Мы помахали, и они помахали в ответ. Они выглядели счастливыми и расслабленными и махали всем в автобусе", – сказал один из очевидцев.

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Спикеры герцогов также подтвердили встречу, сказав: "Они действительно посетили бабушку герцога, на что, как мы предварительно сообщали, она надеялась".

С королевой Елизаветой принц Гарри и Меган Маркл встретились в ее официальной резиденции, где провели несколько часов.

Издание Express пишет о том, что королевский эксперт Ингрид Сьюард назвала визит герцогов "оливковой ветвью", отметив, что это прекрасная возможность "очиститься".

"После всего, что произошло, Гарри и Меган, должны были поехать в Виндзор. Кроме того, Великий четверг — особенный день для королевы, поскольку он посвящен прощению. Она не из тех, кто держит обиду, и я думаю, что она бы с радостью приняла их с распростертыми объятиями", – сказала Ингрид Сьюард.

Справка. Invictus Games – международные спортивные соревнования, основанные принцем Гарри для раненых военнослужащих и ветеранов. В 2022 году соревнования пройдут с 16 по 22 апреля в Гааге, в которых также принимает участие сборная из Украины.

Напомним, что герцоги Сассекские ранее отказались от королевских обязанностей. В 2020 году пара переехала в Калифорнию с двумя детьми. Между членами королевской семьи нарастала напряженность из-за серии скандальных заявлений, сделанных Сассекскими.

Меган Маркл не прилетала в Великобританию после переезда из-за беременности, а позже, потому что оставалась с новорожденной дочерью. В отличии от нее, принц Гарри несколько раз посещал родину, когда прилетал на церемонию открытия мемориала принцессы Дианы.

Что касается поминальной службы покойного принца Филиппа, то герцог Сассекский объяснил их отсутствие тем, что его жене отказали в круглосуточной охране, положенной всем членам королевской семьи.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Гарри и Меган Маркл публично поддержали Украину и обратились к мировым лидерам. Они назвали жестокое российское вторжение "нарушением международного и гуманитарного права".