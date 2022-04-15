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В первый раз с 2020 года. Принц Гарри и Меган Маркл тайно встретились с королевой Елизаветой II и Чарльзом

Анна Яковлева
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В первый раз с 2020 года. Принц Гарри и Меган Маркл тайно встретились с королевой Елизаветой II и Чарльзом

Принц Гарри и Меган Маркл впервые после своего переезда в США в 2020-м встретились с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке в Великобритании. Встреча была не долгой и тайной, поскольку пара направлялась в Гаагу (Нидерланды), где состоялись Invictus Games (Игры непокоренных).

Также на мероприятии герцоги Сассекские встретились с принцем Чарльзом. Как пишет издание Miror, посетители Виндзора были ошеломлены тем, что супруги встретились с королевой, при том, что ранее отказывалось посетить поминальную службу покойного принца Филиппа в прошлом месяце.

"Я не мог поверить, когда увидел, кто это был. Мы помахали, и они помахали в ответ. Они выглядели счастливыми и расслабленными и махали всем в автобусе", – сказал один из очевидцев.

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Меган Маркл и принц Гарри.

Спикеры герцогов также подтвердили встречу, сказав: "Они действительно посетили бабушку герцога, на что, как мы предварительно сообщали, она надеялась".

С королевой Елизаветой принц Гарри и Меган Маркл встретились в ее официальной резиденции, где провели несколько часов.

Меган Маркл и Елизваета II.

Издание Express пишет о том, что королевский эксперт Ингрид Сьюард назвала визит герцогов "оливковой ветвью", отметив, что это прекрасная возможность "очиститься".

"После всего, что произошло, Гарри и Меган, должны были поехать в Виндзор. Кроме того, Великий четверг — особенный день для королевы, поскольку он посвящен прощению. Она не из тех, кто держит обиду, и я думаю, что она бы с радостью приняла их с распростертыми объятиями", – сказала Ингрид Сьюард.

Справка. Invictus Games – международные спортивные соревнования, основанные принцем Гарри для раненых военнослужащих и ветеранов. В 2022 году соревнования пройдут с 16 по 22 апреля в Гааге, в которых также принимает участие сборная из Украины.

Напомним, что герцоги Сассекские ранее отказались от королевских обязанностей. В 2020 году пара переехала в Калифорнию с двумя детьми. Между членами королевской семьи нарастала напряженность из-за серии скандальных заявлений, сделанных Сассекскими.

Меган Маркл не прилетала в Великобританию после переезда из-за беременности, а позже, потому что оставалась с новорожденной дочерью. В отличии от нее, принц Гарри несколько раз посещал родину, когда прилетал на церемонию открытия мемориала принцессы Дианы.

Елизваета II, Меган Маркл и принц Гарри.

Что касается поминальной службы покойного принца Филиппа, то герцог Сассекский объяснил их отсутствие тем, что его жене отказали в круглосуточной охране, положенной всем членам королевской семьи.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Гарри и Меган Маркл публично поддержали Украину и обратились к мировым лидерам. Они назвали жестокое российское вторжение "нарушением международного и гуманитарного права".