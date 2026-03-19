В отношении звезды 'МастерШефа', которая рассказывала о службе в ВСУ, открыли уголовное производство: в какой хитрой махинации ее подозревают

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении участницы кулинарного шоу "МастерШеф 16", которую подозревают в уклонении от военной службы. Речь идет о женщине, которая, по данным следствия, официально находилась на лечении, но фактически участвовала в телевизионных съемках в Киеве.

Соответствующее постановление в марте 2026 года вынес Печерский районный суд Киева, разрешив следователям получить доступ к персональным данным, в частности телефонным соединений и геолокации подозреваемой. Это необходимо для проверки ее фактического местонахождения в период, когда она должна была проходить стационарное лечение.

В медиа "Украинские новости", со ссылкой на собственные источники, фигуранткой дела называют Викторию Кузнецову, которая была участницей "МастерШеф 16" и выбыла из проекта в предпоследнем, 17 выпуске. В частности, о военной службе во время съемок шоу она почти не упоминала.

OBOZ.UA лично обратился к Виктории Кузнецовой, однако комментировать дело она отказалась.

По материалам следствия, военнослужащая – штурман авиационного отряда транспортной эскадрильи – с 14 апреля по 16 августа 2025 года якобы находилась в нейрохирургическом отделении военного медучреждения. В то же время правоохранители установили, что уже с 22 апреля по 11 августа она была в Киеве и Киевской области, где участвовала в съемках "МастерШеф".

Следствие считает, что госпитализация могла быть оформлена с помощью неустановленных лиц во избежание выполнения служебных обязанностей. При этом на протяжении всего периода женщине начисляли денежное обеспечение, премии и надбавки за особенности прохождения службы. В результате, по версии следствия, воинской части был нанесен материальный ущерб.

По ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины – уклонение от военной службы путем обмана в условиях особого периода – было открыто уголовное производство. Скандальной звезде "МастерШефа" грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Справка. Виктория Кузнецова – участница "МастерШеф 16", которую называют одной из самых скандальных в сезоне. На сайте проекта ее представили как уроженку Коломыи и бывшую военную, которая с 2015 года служила штурманом в ВСУ.

OBOZ.UA также писал, что победитель "МастерШеф 16" пополнил ряды ВСУ и показал первое фото в военной форме. Кондитер уже прошел обучение, которое назвал непростым, однако поучительным опытом в жизни.

