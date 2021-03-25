В "оранжевом" Харькове полиция разогнала концерт Жадана: артист высмеял правоохранителей

В среду, 24 марта, в Харькове в одном из арт-клубов полиция отменила концерт группы "Жадан и собаки", фронтменом которой является украинский писатель Сергей Жадан. Как оказалось, они нарушали карантинные ограничения из-за COVID-19.

Сам артист раскритиковал действия правоохранителей и заявил, что об отмене выступления нужно предупреждать за несколько часов до его начала. Об этом Жадан написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сначала знаменитость извинился перед поклонниками, которые пришли на концерт группы, а затем отметил, что "полиция ждала час до начала мероприятия для того, чтобы оштрафовать заведение".

"Фактически держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале начало мероприятия. Извините, но это не здравоохранение – это шантаж и скотство. Других слов для обозначения ваших действий у меня, к сожалению, нет. Будьте здоровы при исполнении служебных обязанностей", – сказал Жадан.

Жадан высказался о работе полиции Скриншот

Отметим, что в Харьковской области за последние сутки подтвердили 918 новых заражений COVID-19.

Харьков по состоянию на 25 марта находится в "оранжевой" зоне карантина. Таким образом, массовые мероприятия с участием больше 20 человек в городе запрещены.

Полиция отменила концерт Жадана Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

В Харькове полиция разогнала концерт Жадана Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 марта, в Харькове, несмотря на карантинные ограничения из-за COVID-19, прошел Крестный ход от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.