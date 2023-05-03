'В очень активном поиске?'Мишина понежилась в постели и вызвала волну осуждений откровенным внешним видом. Фото

Украинская актриса и главная героиня романтического шоу на СТБ "Холостячка" Ксения Мишина продолжает хвастаться результатами работы над телом. Артистка в очередной раз разгневала поклонников, показав, как начинается ее день. Они даже "предсказали", какое видео следующим появится в профиле у брюнетки.

Видео дня

Мишина распространила новый ролик в Instagram. На нем звезда после ночного сна наслаждается первыми лучами солнца. Она предстала перед камерой в белом нижнем белье и майке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новой видеоработой Ксюша хотела напомнить, что каждая девушка – уникальна, но фолловеры обратили внимание только на ее внешний вид. Они призвали ее перестать "продавать" себя и постить откровенный контент по время полномасштабной войны. Под публикацией актрисы читаем множество возмущенных комментариев.

"Фу, какая она противная, худая, патлы зализаны", "Ксюша, ты украинская актриса, активный человек, тебя уважали, считали патриоткой. Идет война, хватит уже воевать своим телом... Такое ощущение, что что-то не так с мозгами", "Снова трусами светишь? Не смешно уже", "Следующее видео на унитазе", "Эх, мужчинку бы...", "Так можно и подписчиков потерять", – пишут украинцы.

Напомним, недавно Ксения рассказала, что во время беременности поправилась на 31 килограмм. Звезда сразу после того, как перестала кормить грудью сына Платона, взялась за свое тело. Как отметила красавица, сейчас она имеет наилучшую форму за 33 года своей жизни. Практически каждый день в личном блоге Мишина демонстрирует свое питание и тренировки в спортзале.

Как писал OBOZREVATEL, когда Ксении Мишиной было 18 лет она познакомилась с российским актером театра и кино Сергеем Гармашем. Тогда мужчине было 49 лет и он настойчиво звал юную красавицу на свидание. Артист предлагал девушке приехать в Москву и обещал ей роли в фильмах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!