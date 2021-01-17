В Москве похоронили Грачевского. Фото и видео церемонии прощания

В Москве простились с российским кинорежиссером, создателем "Ералаша" Борисом Грачевским, который умер 14 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Церемония прощания прошла в открытом формате в Доме кино.

На церемонии прощания гроб был установлен на сцене, вокруг него стояли букеты красных и белых роз и венки. На экране демонстрировали фотографии Грачевского с семьей, друзьями и коллегами.

Проводить в последний путь Грачевского пришли его родственники, друзья и коллеги по цеху. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Стоит отметить, что Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни после осложнения из-за COVID-19. Режиссер находился в реанимации в тяжелом состоянии, а последние дни медики его ввели в искусственную кому.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сеговии от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе.