В Москве от голода умерла 20-летняя писательница-украинка. Фото

В Москве в арендованной квартире обнаружили тело 20-летней писательницы из Одессы Аделины Шелдон. По одной из версий, девушка скончалась от голода, она не принимала пищу в течение последних нескольких дней.

О смерти квартирантки 22 февраля в полицию сообщил хозяин жилища в районе Зюзино, которое снимала девушка, передает "МК". Там украинка жила с января прошлого года.

"Она была необыкновенная девушка, очень образованная, воспитанная, скромная. Как будто из девятнадцатого века. Это и все соседи отмечали... Мы с женой не приставали к ней с расспросами, поэтому про личную жизнь особо не знаем", – рассказал мужчина журналистам.

"Знаю, что она родом из Одессы, с родственниками особо отношения не поддерживала. Только с мамой. О работе своей тоже мало говорила, вскользь упоминала, что книги пишет, все про какие-то проекты твердила", – добавил владелец квартиры.

Он рассказал, что девушка некоторое время жила в Москве, но потом уехала. В начале 2020 года она вновь приехала в столицу РФ.

"Помню, в аэропорту ее встречал, еще обратил внимание, что на чемодане наклейки из Беларуси", – отметил мужчина. По его словам, у девушки были финансовые трудности и она не всегда платила за жилье.

4 февраля москвич общался с писательницей по телефону, она ни на что не жаловалась. Спустя пару недель супруга мужчины несколько раз пыталась дозвониться до квартирантки, но та не брала трубку и не отвечала на сообщения. Тогда он и решил съездить проверить, все ли в порядке.

Замок входной двери в квартиру пришлось вскрыть. Тело обнаружили в комнате недалеко от кровати. По словам владельца квартиры, писательница была мертвой уже несколько дней.

Следователи не выявили следов насильственной смерти. Предполагается, что девушка изводила свой организм сухим голоданием. Об этой диете на протяжении последнего года она писала в личном дневнике. В доме у погибшей почти не было еды. Возможно, ей стало плохо, но помощь она вызвать не успела.

Издание также заявило, что писательница вела затворнический образ жизни и на улицу почти не выходила.

Аделина Шелдон начала писать в 12 лет, а в 15 стала студенткой Эдинбургского университета по специальности "Бизнес и экономика".

Является автором книги "Венценосные" о французской королевской семье. Она увлекалась конным спортом, теннисом, танцами.

Кроме того, девушка заявляла, что не любит ограничений и придерживается "приближенного к историческим нормам" здорового питания.

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