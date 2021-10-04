В лосинах и с распухшими ногами: как в жизни выглядит беременная Дженнифер Лоуренс. Фото

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, которая недавно заявила о своей беременности, показалась на улицах Нью-Йорка в лосинах и шлепанцах. Папарацци сняли распухшие ноги звезды и уже округлившийся животик.

Соответствующие снимки американский фотограф выложил на свою страничку в Instagram. Голливудская знаменитость выглядит счастливой и даже машет в объектив (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На прогулку Дженнифер вышла в черном комплекте, который включает в себя лосины и топ, и такого же цвета шлепанцах. На голове у звезды небрежный пучок, а в ушах – наушники.

Свой образ артистка разбавила сумкой бренда Cristian Dior, стильными очками в коричневой оправе и украшениями на шее. Пикантности добавило то, что звезда решила не надевать бюстгальтер под тонкий верх.

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Напомним, что 31-летняя актриса и ее муж, владелец галереи, Кук Марони ждут своего первого ребенка. Об этом стало известно в начале сентября, когда Дженнифер появилась на улицах в комбинезоне, через который было видно маленький живот.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Лоуренс – американская актриса кино и телевидения, лауреат премии "Оскар" и трех премий "Золотой глобус";

Родилась 15 августа 1990 в Индиан-Хиллс, штат Кентукки, США;

Больше всего популярности ей принесла роль Китнесс Эвердин в фильме "Голодные игры".

Также OBOZREVATEL писал о том, как прошло празднование помолвки Дженнифер Лоуренс и Кука Марони.