В лосинах и с распухшими ногами: как в жизни выглядит беременная Дженнифер Лоуренс. Фото
Американская актриса Дженнифер Лоуренс, которая недавно заявила о своей беременности, показалась на улицах Нью-Йорка в лосинах и шлепанцах. Папарацци сняли распухшие ноги звезды и уже округлившийся животик.
Соответствующие снимки американский фотограф выложил на свою страничку в Instagram. Голливудская знаменитость выглядит счастливой и даже машет в объектив (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На прогулку Дженнифер вышла в черном комплекте, который включает в себя лосины и топ, и такого же цвета шлепанцах. На голове у звезды небрежный пучок, а в ушах – наушники.
Свой образ артистка разбавила сумкой бренда Cristian Dior, стильными очками в коричневой оправе и украшениями на шее. Пикантности добавило то, что звезда решила не надевать бюстгальтер под тонкий верх.
Напомним, что 31-летняя актриса и ее муж, владелец галереи, Кук Марони ждут своего первого ребенка. Об этом стало известно в начале сентября, когда Дженнифер появилась на улицах в комбинезоне, через который было видно маленький живот.
Коротко о знаменитости:
Дженнифер Лоуренс – американская актриса кино и телевидения, лауреат премии "Оскар" и трех премий "Золотой глобус";
Родилась 15 августа 1990 в Индиан-Хиллс, штат Кентукки, США;
Больше всего популярности ей принесла роль Китнесс Эвердин в фильме "Голодные игры".
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