В Киеве установят горельеф Богдану Ступке

Украинскому актеру театра и кино Богдану Ступке, который умер22 июля 2012 года, установят в Киеве горельеф (разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона). Скульптуру планируют поставить на улице Марии Заньковецкой, где находится дом артиста.

Об этом сообщил внук Богдана Ступки – Дмитрий. Артист опубликовал на своей странице в Instagram соответствующий пост и признался, что очень рад этой новости.

"Пойду деда поздравлю. Он с одной из своих любимых шляп теперь появится на улице Марии Заньковецкой. По правильному это называется горельеф. А по простому – на доме деда открывают его изображение. Прямо на день рождения. Пятница 27 августа. Начинаем в 11:00", – сообщил в фотоблоге Дмитрий.

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Также Ступка добавил, что помимо горельефа, в Киеве также планируется выставка картин с изображением Богдана Ступки в Музее Шевченко.

"Название – КОД СТУПКИ. С 29 августа по 10 сентября – вход свободный", – писал артист.

Коротко о знаменитости:

Богдан Ступка – советский и украинский актер театра и кино. Министр культуры и искусств Украины (1999—2001). Герой Украины (2011). Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1980), Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко (1993) и Государственной премии Украины им. А. Довженко (2012 – посмертно).

Лучшие роли Богдана Ступки: "Белая птица с черной отметиной" (1970), "Огнем и мечом" (1999), "Молитва о гетмане Мазепе" (2002), "Свои" (2004), "Сердце на Ладони" (2008), "Тарас Бульба" (2009), "Дом" (2011).

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