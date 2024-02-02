'В Киеве как на вулкане'. Даша Трегубова – о жизни в Польше, гонорарах дочери в звездных европейских фильмах и возвращении в Украину

Популярная актриса и телеведущая Даша Трегубова после года жизни с семьей в Польше, где нашла временное убежище от войны, вернулась домой. Артистка говорит, что за границей поняла: хочет жить только в Киеве.

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В интервью OBOZ.UA актриса рассказала о том, как на самом деле поляки относятся к украинцам, а также посоветовала, как людям, вынужденно оказавшимся на чужбине, не потерять себя. А еще призналась, почему сегодня живет только сегодняшним днем.

– Даша, где вас застало вторжение в феврале 2022 года?

– Я находилась в Киеве, моя дочь Поля с бабушкой – за городом, у наших родственников. Она только перенесла ветрянку – восстанавливалась. Какое-то время Поля очень непросто переживала каждую воздушную тревогу, не спала по ночам, и, в конце концов, несмотря на то, что там было относительно безопасно, решили ее вывезти хоть на время за границу, чтобы наладить психологическое состояние. Собственно ехали мы на неделю-две. У меня маленькая сумка, у Поли – крошечный чемоданчик. Но вернулись домой только спустя год.

– Как вам жилось в Польше?

– У меня появились невероятные друзья – польская подруга и ее семья. Это семья матери девочки, с которой Поля снималась в польском фильме Tata. Мажена, две ее сестры, их семьи – там нормальная банда. Мы жили рядом – в соседнем доме. Они помогли нам снять квартиру совсем не за те деньги, которые она стоила. Помогли Полю устроить в школу. Были с нами в контакте практически каждый день. Ходили друг к другу в гости. Они меня возили на озера, где у них есть домик. Я им обязана многим, очень сильно люблю. Недавно по делам была в другой стране, возвращалась домой через Польшу – к ним заезжала, чтобы обняться. Они сказали: в любой момент наш дом для вас открыт.

– Некоторые украинцы, возвращаясь из Польши, говорят, что иногда встречались там не с очень дружелюбным отношением? Вы замечали подобное?

– Мне встречались просто невероятные поляки. Очень приятно вспоминать общение с одним пожилым мужчиной, ему уже за 70 лет. Всегда ходит в костюмах, платок в кармане пиджака – он меня водил на очень интеллектуальные мероприятия. Даже с обладательницей Букеровской премии. Вот такие поляки любят украинцев. С бытовым хамством я сталкивалась, например, в магазинах. Несмотря на то, что я неплохо говорю по-польски, однако видно было, что из Украины, и продавщицы иногда старались мне подхамить. Не знаю, возможно, причина в том, что они сами приехали в столицу и пытаются там выжить. А коренные варшавяне – очень классные люди.

– Были моменты, когда душу на чужбине охватывала печаль? Как справлялись с такими эмоциями?

– Считаю, что людей, решившихся уехать, вырвали с корнем. Так было со мной. За год жизни на чужбине у меня, конечно, случались моменты апатии. Поначалу все было очень активно. Организовывала, выступала, много занималась с Полей, пока она привыкала ко всему новому. Начала сотрудничать с нашим тогдашним послом в Польше – Андреем Дещицей. Моей задачей было делать культурные проекты, объединяющие поляков и украинцев. А когда закончила работать в посольстве, немного погрузилась в печаль, потому что непонятно было, что делать дальше.

Я очень хотела вернуться домой. Поняла: катастрофически не хватает внутренней энергии. Казалось, что жизнь проходит мимо, а сил это поправить нет. Как выяснилось, мне очень важно, чтобы была любимая работа и привычный круг существования. Я киевлянка и никогда не уезжала из города надолго. Ну на отдых на время, но знала, что вернусь. А здесь прямо – очень надолго. И когда узнала, что возобновляются съемки детективного сериала "Коп из прошлого", в котором играю одну из главных ролей, очень обрадовалась.

– Что посоветуете людям, вынужденным из-за войны все изменить в своей жизни?

– Я бы посоветовала не терять себя, потому что если ты будешь сам с собой даже где-то на Северном полюсе, все равно сможешь справиться. Но я понимаю, насколько людям тяжело. Особенно мамам с детьми. Украинцам с хорошими работами здесь, которые они потеряли. Например, я знаю людей, которые не возвращаются из-за детей, потому что те категорически против. Полина тоже не сильно рвалась, потому что ей было очень хорошо там, а здесь она сильно боялась. Но я ее заверила, что люди ко всему привыкают.

В Польше Поля очень сдружилась с девочками из своего класса. И приняли ее очень тепло. Хотя поначалу были какие-то моменты. Она приходила домой, говорила: "Меня не любит учительница польского". А я говорю: "Ты попробуй немного поучиться сначала". И потом она стала ее любимой ученицей. Когда девочки узнали, что Поля вот уже будет ехать, организовали для нее в пиццерии вечеринку. Сами все сделали – а им всего по 11 лет. Украсили помещение шариками, подарили большую коробку, куда сложили все общие фото, распечатанные с телефонов. А вторую – с пожеланиями от всех девчонок. Кучу подарков принесли – это было так трогательно! Фактически получилось как день рождения.

– Как родные отнеслись к вашему решению возвращаться в Киев?

– С нами в Варшаве была мама, и она вернулась в Киев первой. Поехала на месяц раньше нас. А я потом себе думаю: "А мы чего сидим?" И начали собирать вещи. Я здесь в своем окружении, понимаете? Когда просто выхожу на улицу пройтись – каждую минуту встречаю знакомых. Я очень сильно хочу быть здесь: Киев – мой родной! Да, в Украине менее безопасно, все непросто, но я вижу перспективу. Хоть как на вулкане, но жизнь бурлит – много интересных дел. И самое главное: мы дома.

Рассматриваю ли возможность, что придется снова уехать из-за каких-то обстоятельств? Сейчас ничего не выходит планировать. Я решаю абсолютно все вопросы пошагово. Сегодня вот так, а завтра – как будет. Но надеюсь, что будет только лучше – и я сумею спокойно жить в своем Киеве. Но как бы ни настраивала себя, признаюсь честно, часто плакала за этот год.

– Как вспоминаете первые дни съемок в сериале "Коп из прошлого" после большого перерыва?

– Было такое ощущение, что вдруг перенеслась в спокойное прошлое. Но на самом деле было видно, что у всех за это время многое произошло… Знаете, это самый первый мой проект, в котором столько сезонов, раньше таких работ у меня не было. Это действительно очень круто, что планируются и дальше продолжения, значит, людям нравится.

Первые несколько минут, когда начали снимать, у меня промелькнуло в голове: "Я забыла, как играть". Потом все пошло, и может, даже лучше, чем раньше. Это как сидеть долго на диете, а потом каждое блюдо кажется не просто очень вкусным, ты чувствуешь все оттенки этих вкусов. Так и с актерством: когда "поголодала" год, то потом чувствуешь и отдаешь гораздо больше.

– Сейчас ваша дочь Полина тоже активно снимается в кино и имеет незаурядные успехи. В частности, сыграла одну из главных ролей в украинско-польской картине "Щедрик".

– Никакой протекции я для нее не делала, хотя это, думаю, понимает каждый, кто видел фильм. У Полины фамилия не моя, а папина – "Громова". На пробы она ходила с моей помощницей. А к тому времени девочку на роль искали уже несколько месяцев: чтобы могла и играть, и петь. Режиссер увидела Полину, она ей очень понравилась, сказала: "Это наша девочка". И только спустя некоторое время меня встретил продюсер этой ленты со словами: "Я не понял: твою дочь утвердил на главную роль?"

Дочь со мной на площадке с раннего детства. Поле было три месяца, когда в первый раз ее туда привезла. Кино и съемки в рекламе появились в жизни неожиданно. Меня часто спрашивали на работе: "Почему не снимается? Надо к ней присмотреться!" Я кивала, но ничего не делала. А потом познакомилась с кастинг-директорами, которые занимаются детьми. Они настояли на том, чтобы я прислала ее данные. И на первых пробах Полю утвердили на роль в рекламе. Она улетела на съемки в Грузию. Вернулась оттуда очень счастливой.

И с этого времени активно снимается. Не поверите, ее любимое место на съемочной площадке – это кейтеринг. Она может идти по улице, понять, что снимают кино, увидеть кого-нибудь из знакомых, подойти и попросить чаю. Как опытный член съемочной группы. Она от всего этого кайфует – чувствует себя частью украинского кинопроцесса. Со всеми уже как своя.

– В одном интервью вы рассказывали, что родители учили вас с раннего детства много работать. Три часа каждый день – занятие музыкой, много кружков, за вами была и уборка квартиры. Полю так же воспитываете?

– В моем случае, как мне кажется, была немного муштра со стороны родителей. Я воспитываю Полю далеко не так строго. Но до сих пор не знаю, какой вариант верен. Большинство черт характера, которые выработала дисциплина в детстве, здорово облегчают мне жизнь. Очень благодарна маме за это. То, что она выдрессировала во мне, уже никуда не денется. Скажем, я не могу сидеть за столом, если он не убран. Как бы ни устала, всегда собираю посуду сразу после еды. Я сторонница чистоты – у меня в доме никогда ничего не лежит не на своих местах. В возрасте Поли уже убирала всю квартиру. А мне так хочется ее баловать.

– На что Поля тратит свои гонорары?

– Есть такая несправедливая часть в нашем кино (и не только в нашем): детям платят меньше, при том, что задействованы в процессе они очень плотно. Гонорары у Поли были и есть – я давно их откладываю. Эти средства мы немного тратили вместе с моими деньгами на жизнь в Польше.

Она относится к деньгам спокойно – очень любит делать нам подарки. Даже когда ей на день рождения надарили денег, не потратила на себя, а накупила на Новый год всем подарки. Сама пошла, все подобрала со вкусом.

– Даша, в вашей творческой копилке есть еще один интересный проект – "Даша читает", где вы декламируете произведения украинских поэтов.

– Я его обожаю! "Даша читает" – это проект, основанный, кажется, лет семь назад. Я в какой-то момент решила, что буду читать современную украинскую поэзию. Не просто на камеру телефона, а собрала команду, мы делали это профессионально – студия, свет, звук, музыка. Я отбираю исключительно стихи, к которым лежит душа. И учитывая то, что пишут мне люди (а комментариев невероятное количество!), чувствую, что делаю дело, имеющее большой отклик.

Я даже как-то пошутила, что проект надо было назвать не "Даша читает", а "До мурашек", потому что большинство комментариев начиналось с этих слов. Нередко встречаю на каких-то мероприятиях очень серьезных людей, которые благодарят: "Мы всей семьей слушаем". А я никогда даже не думала, что их интересует поэзия. Это лучшее, что со мной случалось за много лет. Поняла одну вещь: когда ты что-то делаешь с душой, обязательно найдутся люди, которых это глубоко затронет.

– Изменилась ли тематика ваших эфиров во время войны?

– Да. Если раньше это была любовная или философская лирика, то сейчас – преимущественно лирика на тему войны. И я часто читаю то, что написано за эти два года. Но иногда беру что-нибудь из старого, что не успела прочесть тогда. У меня огромная папка того, что запланировано. Каждое стихотворение – это просто открытие какое-то.

– Не секрет, что российские актеры ездили в Украину сниматься вплоть до начала вторжения. Вы поддерживаете с кем сейчас связь?

– Нет, но очень счастлива, что те коллеги, которые мне нравились (не могу сказать, что с кем-то сильно дружила, но иногда перебрасывались поздравлениями на Facebook), как раз и оказались адекватными. А смотрю на других… Меня очень, скажем, удивляет Леонид Ярмольник. Что ты несешь? Для чего это делаешь? Или Ирина Горбачева, которая родом из Мариуполя. Возьмем, допустим, фигуристку Навку (жену пресс-секретаря Путина Пескова. – Ред.), которая родилась и выросла в Днепре – это вопрос миллиардов. А за что воюет Горбачева? Для меня это война прошлого с будущим. Разве непонятно? У меня такое впечатление, что эти артисты летали где-то по орбите, а потом прыгнули в черную дыру. Она их засосала – и все.

– Как относитесь к актерам, работавшим в России, но вернувшимся?

– Те, кто вернулся, молодцы. Я очень люблю Катю Кузнецову, правда, не знакома с ней лично. Я считаю, что она суперактриса, несмотря на то, что у нас с ней одинаковый типаж (смеется). Но я совершенно в восторге от того, как она играет. К Любаве Грешновой тоже отношусь прекрасно – мы знакомы. А те, кто не вернулся, совершили большую ошибку. Не люблю негативно отзываться о людях, но должна признать: такое поведение – это очень странно. Как может прийти в голову идея оставаться в стране, которую каждый день затягивает во мрак? Каждый, кто читает новости, прекрасно понимает, что там происходит.

– Вы как актриса прекрасно разбираетесь в человеческих эмоциях, поэтому, прошу, объясните: эти люди действительно верят в то, что рассказывают, или притворяются?

– Я думаю, что там есть пара ненормальных, которые верят. Со стороны других – исключительно выгода. И страх.

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