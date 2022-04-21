В Испании украинка ворвалась в эфир, который с руганью вел Панин, и обратилась к россиянам

Известный российский актер Алексей Панин, который с первых дней войны осудил агрессию Кремля и кровавый диктаторский режим Владимира Путина, пожаловался на СМИ России. В пропагандистских изданиях артиста и других его коллег-оппозиционеров обвиняют в предательстве родины, эмиграции и прочих "грехах". Неожиданно, в конце эфира к знаменитости подошла украинка и, воспользовавшись медийностью кинозвезды, обратилась к россиянам.

Панин подчеркнул, что появление женщины – не постанова. Соответствующее видеообращение он разместил на личной Instagram-странице.

"Хотел записать видео о себе любимом и российских журналистах, которых давно нельзя назвать журналистами, но, оказалось, что сегодня с этим столкнулся не только я. И Максим Галкин, и Татьяна Лазарева, которой досталось от Скабеевой... В общем, все те, кто уехал или каким-то образом поддерживает Украину и выступает против войны оказались х**овыми... Я открыто говорю, что Путин преступник. В связи с этим, я больше не могу приезжать в Россию и зарабатывать деньги... Не знаю, что мне делать дальше. Испания – это не Америка. Здесь, к сожалению, кино не снимают в таких объемах, и русские артисты здесь не нужны... Ну, что я могу вам пожелать: снимите свою е*аную лапшу с ушей", – поделился актер, стоя на парковке у супермаркета.

Видео дня

Неожиданно Панина перебила женщина словами: "Добрий день! Гарно ви все розповідаєте".

Как можно узнать из комментариев, в эфир к знаменитости попала жительница Одессы. Украинка с горечью рассказала, что происходит на ее родине.

"Мы самые обыкновенные и простые люди, и самые добрые. Мы настоящее. Ложь, которую вам льют на уши... это вообще. Уничтожить такие города, как Мариуполь, как Харьков... Это недопустимо. Дети погибают. Люди уезжают", – начала рассказ одесситка.

Она поделилась собственной историей о том, как ей с двумя маленькими детьми пришлось покинуть родной дом, чтобы спастись от вражеских бомб.

"Это страшно. Проехать такое расстояние мало того, что опасно, так еще и очень страшно. Выехать из-под бомбежек. Это ужасное состояние", – рассказала беженка.

В комментариях актера поблагодарили за то, что он не боится говорить правду о преступлениях российской армии, а некоторые интернет-пользователи из Украины узнали свою соотечественницу на видео.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Панин рассказал о том, что в баре Торревьехи (испанский город) трое россиян избили бармена-украинца за приветствие "Слава Украине". Знаменитость резко обратился к соотечественникам, посоветовав отправляться обратно в Россию, если им что-то не нравится, или же проявлять свою "активную" позицию, выходя на площади.