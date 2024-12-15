В Иране арестовали певицу за выступление без хиджаба: Парасту Ахмади грозит смертная казнь

В Иране арестовали певицу Парасту Ахмади из-за того, что она публично выступала без хиджаба. Ее активистский поступок был суровым нарушением дресс-кода страны, а за это артистке грозит смертная казнь.

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Судебные власти Ирана в четверг, 12 декабря, объявили, что 27-летняя певица "не имела никакого законного разрешения и не соответствовала правовым и культурным стандартам страны". Известно, что она транслировала свое выступление на YouTube и была одета в черное длинное платье с открытыми плечами, а лицо наполовину прикрыла волосами.

"Я Парасту, девушка, которая хочет петь для людей, которых я люблю. Это право, которое я не могла проигнорировать; петь для земли, которую я страстно люблю. Здесь, в этой части нашего любимого Ирана, где переплетаются история и наши мифы, услышьте мой голос в этом воображаемом концерте и представьте себе эту прекрасную родину..." – сообщала артиста в описании под видео, которое собрало более 1,5 миллиона просмотров.

Как сообщает Deutsche Welle, Парасту Ахмади арестовали на севере страны, а музыкантов, которые были вместе с ней на видео – в музыкальной студии.

Ее адвокат Милад Панахипур сообщил в субботу: "К сожалению, мы не знаем, по каким обвинениям арестовали Ахмади, и не знаем, где ее держат, но мы будем следить за этим вопросом через юридические органы".

Иранское законодательство запрещает женщинам петь соло и появляться на публике без хиджаба. За нарушение Парасту Ахмади грозит наказание – от 10 лет заключения до смертной казни. Эти правила действуют еще с 1979 года, а права женщин остаются одними из главных вопросов в обществе.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Иране гражданка Зара Эсмаили попала под стражу из-за отсутствия хиджаба и публичного исполнения легендарной песни Эми Вайнгауз Back to Black, ставшей гимном женского достоинства.

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