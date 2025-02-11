В Грузии вынесли приговор Нино Катамадзе по делу об акции протеста у дома судьи: певица отреагировала

Кутаисский апелляционный суд в Грузии признал виновными в нарушении закона девять участников акции протеста, среди которых известная грузинская певица Нино Катамадзе. Они требовали освобождения директора нескольких грузинских изданий Мзии Амаглобели, которая находится под арестом.

Видео дня

Судья Цицино Мосидзе постановила, что протестующие нарушили закон, собравшись у дома судьи Малхаза Окропирашвили и развернув баннер с надписью "Свободу Мзие Амаглобели". Участников акции оштрафовали на 5000 лари (около 80 тысяч гривен) каждого. Им также угрожал арест на 60 дней. Об этом сообщила "Грузия Online".

В список подсудимых, кроме Катамадзе, также вошли психолог Мая Цирамуа, журналистка Гела Мтивлишвили, педагог и лауреат национальной премии Владимир Апхазава, журналистка Хвича Вашакмадзе и другие активисты.

Во время заседания Нино Катамадзе заявила, что не намерена останавливаться в борьбе за справедливость: "Я не могу обещать вам, что остановлюсь, Мзии нужны наши голоса, и мы сказали, что судья был несправедлив".

Что предшествовало

Журналистку и директора грузинских изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января во время протеста в Батуми. Причиной стало то, что она дала пощечину начальнику местной полиции Иракли Джебуадзе, который, по ее словам, неоднократно ее оскорблял. Журналистке предъявили обвинение в нападении на сотрудника полиции, предусматривающее от 4 до 7 лет заключения, пишет "Эхо Кавказа".

Из-за своего задержания Амаглобели объявила голодовку, которая длится уже 30 дней. В связи с ухудшением состояния здоровья ее перевели в медицинское учреждение для обследования. Предварительное судебное заседание по ее делу назначено на 4 марта.

Ситуация вокруг Амаглобели вызвала широкий резонанс в грузинском обществе, в том числе среди журналистов и правозащитников. Власти страны продолжают ужесточать ограничения на протесты, что стало одной из главных причин акции, по которой осудили Нино Катамадзе и других активистов.

Напомним, Нино Катамадже также активно выражает свою позицию по поддержке Украины в войне с РФ. Она утверждает, что называть украинских воинов "героями" мало, а также готова переехать в наше государство на постоянное проживание.

Ранее OBOZ.UA писал, что Нино Катамадзе призналась, почему выступала в России. Поскольку американскую визу ей не дали, она исходила из того, что "было под рукой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!