'В глаз воткнули 10-сантиметровую иглу'. Украинская актриса Любава Грешнова рассказала о пережитой операции и показала первое фото

Украинская актриса Любава Грешнова рассказала поклонникам о недавно пережитой хирургической процедуре, показав первое фото после манипуляции. По словам артистки, ей пришлось провести один час с 10-сантиметровой иглой в глазу.

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Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Она не рассекретила, что стало причиной операции, однако призвала аудиторию заботиться о состоянии органов зрения.

"Три дня назад я пережила небольшое хирургическое вмешательство. В мой глаз воткнули 10-сантиметровую иглу", – написала актриса.

Любава Грешнова призналась, несмотря на то, что сейчас все хорошо, очень волновалась во время операции. По словам звезды, кроме того, что сама процедура довольно неприятная, она беспокоилась о своих глазах как актриса, ведь они являются одним из "рабочих инструментов".

"К чему я, мои дорогие. Никогда не лезьте в глаза грязными руками, даже если кажется, что они чисты. Протирайте руки 10 00000 раз перед тем, как прикасаться к лицу. Всегда и везде. Не меряйте чужие очки и отдавайте предпочтение увлажняющим каплям" , – посоветовала артистка поклонникам.

Ранее OBOZ.UA писал, что Любава Грешнова рассказала, как убегала из Москвы после вторжения.

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