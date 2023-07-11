В футболке с гербом Украины: актриса Кузнецова удивила неожиданным кадром с мужем-россиянином

Украинская актриса Екатерина Кузнецова приятно удивила аудиторию, показав новые фото со своим мужем, бизнесменом из России Максимом Аплиным. Мужчина всю свою жизнь прожил в РФ, но поддерживает позицию артистки, и еще задолго до полномасштабного вторжения хотел покинуть родную страну.

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Кузнецова опубликовала свежие снимки в Instagram. Звезда написала, что у нее было прекрасное свидание с ее возлюбленным. Она надела черную блузу в популярной технике кроше и сделала необычный макияж. А ее спутник появился перед поклонниками в белой футболке с гербом Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фолловеры сразу заметили, что любимый артистки выбрал наряд с национальной символикой. Они подчеркнули – увидеть россиянина в такой футболке весьма неожиданно, а также расхвалили его за мудрость. К слову, Екатерина долгое время жила и работала в стране-агрессоре, но недавно вернулась на Родину.

"Классная футболка у вашего любимого", "Ох, какая футболка у казака!", "Россиянин, который носит футболку с гербом Украины – это правда сильно", "Красивые люди с красивой душой и выбором добра", "Зачет за трезубец", "Повезло пацану", "Вы прекрасны. Горжусь вами, вашим талантом и тем, что вы украиночка наша", "Футболка – огонь", – оставляют пользователи сети свои комментарии под публикацией девушки.

К слову, звезда "Скаженого весілля" познакомилась с Максимом на Шри-Ланке в 2017 году. Аплин сделал ей предложение в день четвертой годовщины их знакомства. Этот брак для красавицы стал вторым, так как в 2014 году она вышла замуж за российского актера Евгения Пронина. Через год они развелись.

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