В день финала ''холостяк'' Топольский признался, как выбирал победительницу, и спрогнозировал будущее с двумя финалистками

За считанные часы до финального эфира романтического реалити "Холостяк" с Алексом Топольским герой проекта объяснил поклонникам, как выбирал победительницу. В этом бизнесмену из Америки помогли две яхты.

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Он сравнил финалисток – Александру Мудрую и Екатерину Лозовицкую – с привязанными к причалу лодками и вообразил свое будущее с каждой из них. Пост появился в Instagram Топольского (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Герой шоу заявил, что в день съемки финала сделал один из самых трудных выборов в жизни, ведь испытывал чувства к обеим финалисткам. На мысли о девушках Топольского вдохновили яхты.

"Одна яхта качалась, ее носило в разные стороны, в ней была какая-то дикость, жажда приключений, и всем своим видом она давала понять, что этой веревки недостаточно, чтобы ее удержать. В то же время, на другой стороне была привязана яхта, которая очень плавно покачивалась, никуда не рвалась. Создавалось такое впечатление, что к ней был привязан невидимый якорь, который удерживал ее в этом умиротворении и спокойствии", – написал бизнесмен.

С Александрой Мудрой, считает герой реалити, отношения будут наполнены приключениями, страстью и непредсказуемостью. Он назвал ее "эликсиром молодости".

С Екатериной Лозовицкой, по словам Тополького, он почувствовал покой, умиротворение, доверие и глубину. Он убежден, что финалистка станет великолепной мамой, ведь транслирует любовь, культуру, доброту и воспитанность.

"С Катей во мне просыпался романтик, с Сашей во мне бушевала страсть. Я спросил: "Кого ты рядом с собой ищешь на самом деле?" и ответ вы узнаете уже сегодня", – заинтриговал "холостяк".

Следует заметить, что в комментариях подписчики убеждены, – победительницей станет Екатерина. Впрочем, правда ли это, украинцы узнают при просмотре финала, который стартует в 19:00 13 января.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алекс Топольский рассказал о трудностях на проекте. Как выяснилось, он почти не спал и часто действовал на "автопилоте".

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