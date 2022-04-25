'В декрете и не может бросить дом': Сумская оправдала дочь, которая осталась в России

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала, что ее старшая дочь Антонина Паперна осталась в России, потому что сейчас в декрете и не может бросить свой дом. По словам актрисы, девушка очень сильно переживает из-за войны в Украине, но сейчас нет возможности переехать.

"Поверьте, она очень переживает, она очень плакала, потому что не могла доехать на похороны бабушки. Это самые страшные, трогательные минуты нашей семьи", – рассказала Сумская для "Звездного пути".

Телеведущая добавила, что многие коллеги писали призывы, чтобы Антонина бросила все и уехала из России. Однако актриса считает такие советы нецелесообразными.

"Только уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом – ну как это... если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет", – отметила она.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, Дмитрий Ступка дал небольшое интервью для YouTube-канала, в котором заявил, что молчание о войне в Украине – это самое страшное. Именно он пристыдил дочь актрисы Ольги Сумской Антонину Паперну, живущую в России, отметив, что ее позиция странная, не высказываться о происходящем в нашей стране.