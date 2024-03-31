В автокатастрофе погиб 27-летний актер из фильма 'После' и сериала 'Жуткие приключения Сабрины'

Популярный американский актер Чэнс Пердомо погиб в ДТП в возрасте 27 лет. Он известен публике по роли Эмброуза Спеллмана в сериале "Жуткие приключения Сабрины" на Netflix, а также Джерома Роджерса в фильме "Убит своим долгом", что принес звезде номинацию на премию BAFTA за лучшую мужскую роль.

Менеджер знаменитости подтвердил, что Чэнс Пердом разбился на мотоцикле. В результате ДТП больше никто не пострадал. Об этом пишет Variety.

"С тяжелым сердцем мы делимся новостью о преждевременной смерти Ченса Пердомо в результате аварии на мотоцикле. Власти сообщили, что никто из посторонних людей не пострадал. Его пристрастие к искусству и ненасытный аппетит к жизни испытывали все, кто его знал, и его тепло сохранится в тех, кого он любил больше всего. Мы просим уважать желание семьи сохранить конфиденциальность, поскольку они скорбят по потере любимого сына и брата", – сделал щемящее заявление менеджер актера.

Пока неизвестно, где именно произошла роковая авария. В СМИ предполагают, что это было в Лос-Анджелесе.

Горькую потерю прокомментировала и команда сериала "Ген V", где также снимался Пердомо.

"Мы не можем полностью осознать это. Для тех из нас, кто знал его и работал с ним, Чэнс всегда был очаровательным и улыбающимся, энергичной силой природы, невероятно талантливым исполнителем, и прежде всего, просто очень добрым, милым человеком. Даже писать о нем в прошлом времени нет смысла. Мы сочувствуем семье Чэнса и скучаем по потере нашего друга и коллеги. Обнимите своих близких сегодня вечером", – говорится в совместном заявлении продюсеров сериала.

Чэнс Пердомо родился 19 октября 1996 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. В детстве он переехал с матерью в Саутгемптон, Англия, где впоследствии поступил в колледж Питера Саймондса в Винчестере. Пердомо намеревался изучать право, но переехал в Лондон, чтобы заниматься актерским мастерством. Кроме уже упомянутых выше проектов, зрители могли помнить его по роли в лентах "После 2", "После. Глава 3" (2022), "После. Долго и счастливо".

Как писал OBOZ.UA, в районе Карибских островов в авиакатастрофе погиб голливудский актер Кристиан Оливер (при рождении – Клэпсер). Вместе с ним на борту самолета находились две его дочери, 10-летняя Аник и 12-летняя Мадита, а также пилот. Никто из них не выжил.

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