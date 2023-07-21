В 96 лет скончался легендарный певец Тони Беннетт, ставший старейшим автором в чарте Billboard

Американский певец Тони Беннетт, которого называли легендой эстрадной и поп-музыки, скончался в возрасте 96 лет. В 2016 году Беннетту диагностировали болезнь Альцгеймера.

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Его профессиональная карьера охватила восемь десятилетий, говорится на сайте Variety. Сердце звезды перестало биться утром в Нью-Йорке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тони Беннетт записал альбом №1 в возрасте 85 лет. 7 лет назад у него диагностировали болезнь Альцгеймера, но певец продолжал выступать и записываться до 2021 года.

Первые топовые композиции певца появились в начале 1950-х. Артист быстро прославился, но постепенно интерес к поп-жанру исчез на фоне увлечения рок-музыкой. Однако Беннетт не бросил любимое дело и дождался, когда мода изменится.

В очень почтенном возрасте он также не оставил своих фанатов без новых песен. Коллаборации с легендарным исполнителем просили Леди Гага, Пол Маккартни, Элтон Джон, Стиви Вандер, Селин Дион, Джордж Майкл и т.д.

Фрэнк Синатра однажды назвал Беннетта "самым популярным певцом в мире". В 2011 году он стал самым старшим за всю историю исполнителем, возглавившим американский чарт Billboard 200.

Беннетт получил 19 наград "Грэмми" за свои работы. Кроме музыки, артист увлекался рисованием и литературой. В частности, он написал автобиографическую книгу Just Getting Started.

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