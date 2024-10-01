В 21 год заработал на авто: певец ENLEO назвал свою первую зарплату и рассказал, как его 'кинули' на деньги в баре

Популярный украинский певец ENLEO, настоящее имя которого Никита Леонтьев, рассказал о своей первой заработной плате. Молодой исполнитель поделился, что в подростковом возрасте получил 200 гривен за выступление в небольшом баре. Тогда воспользовался советом отца сэкономить деньги, а в 21 год смог купить авто.

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По словам эксучастника талант-шоу "Голос країни", все деньги в жизни он зарабатывает только музыкой, однако в начале творческой карьеры с этим возникали определенные проблемы. Артиста "кинули" на деньги после выхода на сцену в одном из заведений. Об этом эксклюзивно для OBOZ.UA сообщили в пресс-службе "Нового канала".

"Первый мой заработок получил в 15 лет. У меня было небольшое выступление в баре, за которое получил 200 грн. Поскольку это было довольно давно, то это неплохие деньги, как для первого раза. Я их не потратил, а отложил. Папа посоветовал купить доллары и сэкономить. Так и сделал. И вот сейчас эта частица – в моей машине. Поскольку после тех 200 гривен я продолжил собирать средства и в конце концов купил себе автомобиль", – рассказал ENLEO за кулисами игрового шоу "Хто зверху?"

Никита Леонтьев поделился, что, когда только начал выступать в небольших заведениях, столкнулся с неприятным инцидентом. Один из работодателей оставил юного артиста без зарплаты.

"До того концерта, кстати, было еще одно небольшое выступление в другом баре. Но там мне не заплатили. Просто "кинули". Но это все равно опыт", – вспомнил певец.

В 18 лет исполнитель начал преподавать вокал и игру на гитаре, а в 20 учил желающих отбивать ритм на барабанах. ENLEO признается, что некоторых учеников удивлял его юный возраст, однако уже после первого занятия они понимали, что все хорошо.

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