В 20-летней Тринчер перед операцией по увеличению груди нашли опухоль

У 20-летней украинской певицы Анны Тринчер перед операцией по увеличению груди обнаружили опухоль. Результаты анализов свидетельствуют, что у звезды фиброаденома молочной железы.

Об этом звезда сериала "Школа" рассказала своим подписчикам в Instagram- stories. Она отметила, что не ожидала такого развития событий, ведь думала, что "такое бывает только в кино" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Перед назначенным днем операции, которую Анна держит в секрете, ей необходимо было сдать ряд анализов и пройти плановое обследование. В частности, она сдала кровь, сделала кардиограмму и УЗИ.

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Получив результаты, юная артистка была в шоке.

"Я думала, что такое бывает только в кино", – написала она в видео, где достает из файлика заключение врачей.

Позже артистка прошла второе обследование, где ее диагноз подтвердили, однако заверили, что в фиброаденоме нет ничего страшного. Медики полагают, что угрозы для жизни певицы нет.

Более того, Тринчер не отменили операцию по увеличению груди, а предложили удалить опухоль в процессе хирургического вмешательства, на что она согласилась.

Отметим, что фиброаденома – преимущественно безболезненная, односторонняя, доброкачественная опухоль молочной железы, являющаяся твердым образованием, не заполненным жидкостью. Чаще фиброаденомы встречаются у женщин в возрасте от 14 до 35 лет.

20-летняя исполнительница считает, что ее болезнь возникла на фоне психосоматики, потому призвала подписчиков следить за своим ментальным здоровьем.

"Берегите свое здоровье. Особенно ментальное! И помните, что многие болячки у нас возникают на фоне психосоматики. Когда мы что-то недоговариваем, не показываем эмоции, подавляем их и тд.", – написала знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна решила увеличить грудь, однако долго не могла определиться с размером. Ее мнение колебалось от 2,5 до 4 размера. В кабинете хирурга певица примерила несколько имплантов и показала результат подписчикам, которых попросила высказать свое мнение.

Коротко о звезде:

Анна Тринчер – украинская актриса и певица, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015" в городе София, Болгария. Участница второго сезона "Голос. Дети" и суперфиналистка восьмого сезона "Голос країни", а также актриса украиноязычного сериала "Школа".