Анна Тринчер показала себя с четвертым размером груди. Фото

Популярная украинская певица и блогер Анна Тринчер решилась на трансформацию своей внешности и собирается увеличить грудь. Знаменитость показала себя, как выглядит со вторым, третьим и четвертым размером.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Дата операции назначена. Трясусь, боюсь, но очень уже мечтаю проснуться, начать нести фигню всякую от наркоза и увидеть это своими глазами", – написала певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Анна отметила, что готова убирать все свои страхи и исполнять мечты, однако дату операции она оставила в секрете.

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Также она попросила своих подписчиков помочь ей выбрать размер имплантатов.

"На первой – тот, что нравится мне, на второй – меньше, а на третьей самый большой размер", – написала Тринчер.

Поклонники артистки принялись писать свое мнение, какой размер больше всего подходит Анне. Отметим, что в основном пользователи сети считают, что лучше всего певице стоит сделать второй размер.

"Как на первой фотке", "Второе", "Второй мне кажется будет как раз", "2.,5 это твое", "3,5 – секси", "Мне нравится меньший", "Второй вариант, скорее всего", "2,5", "2,5 шикарный", "2.5 выглядит очень пропорционально вашему телу. Будет супер", "Это твоё тело и ты в любом виде прекрасна", "Сил и терпения, уверена она будет огонь", "Лучше когда большие", "2,5 гармоничнее всего смотрится. Ты хрупкая девушка и ещё небольшого роста", – пишут люди.

Напомним, что в ноябре певица заявляла, что недовольна своими природными данными, поэтому хочет их исправить хирургическим путем.

"Решаюсь на это уже несколько лет, а упорно решаюсь уже второй год! У меня долгая история с моей грудью. До 17 лет меня уверяли, что она вырастет, но меня нагло обманывали! Не помогали ни капуста, ни спорт, ничего!", – писала артистка под публикацией.

Коротко о знаменитости:

Анна Тринчер – 20-летняя украинская певица и актриса. Участница второго сезона "Голос. Діти", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", а также актриса сериала "Школа". Представляла Украину на "Детском Евровидении 2015".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько зарабатывает Анна Тринчер в Instagram. Отметим, что реклама в stories певицы стоит от 27 тысяч гривен.