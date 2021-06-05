Узелков на реалити-шоу раскрыл правду об отношениях с бывшей женой

Украинский боксер Вячеслав Узелков принял участие в реалити-шоу и поведал о том, что у него до сих пор не остыли чувства к экс-супруге Марине Боржемской. Знаменитость также признался, в каких он отношениях с бывшей женой и заявил, что сейчас в поисках новой любви.

После громкого развода с Боржемской, Узелков долгое время отказывался верить в то, что они уже не пара. Он признался, что довольно долго не мог забыть любимую и сожалел о разрыве, рассказывал в реалити-шоу "Одруження наосліп".

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Кроме того, он заявил, что они остались не в дружеских отношения и даже стали "суперврагами". Так, экс-возлюбленная заблокировала его во всех соцсетях. Сейчас же Узелков заверил, что Марина в прошлом и он в поисках новой любви.

"Я мечтаю, что моя новая жена будет стройной, спортивной, интересной блондинкой", – поделился звезда.

Боксер стал главным героем проекта, в котором ему нашли супругу – Юлию. Пара вместе прожила неделю в отдельном доме, однако, когда пришло время решать – оставить кольца, или разорвать отношения, Узелков все же решил отказаться и заявил, что до сих пор любит Марину.

"Я шел сюда, чтобы отпустить свою любовь, я пытался все сделать, но я однолюб. Я бы хотел ее вернуть. У меня была лучшая жена. Я дурак, который потерял друга, любовницу и лучшую женщину, которая есть, Марину Боржемскую", – признался Вячеслав.

Стоит отметить, что Узелков и Боржемская расстались в 2018 году – после 20 лет брака супруга боксера подала на развод. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

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