Уши вянут – глаза смотрят: 7 провальных выступлений Евровидения за всю историю конкурса. Видео

Международный песенный конкурс Евровидение проводится с 1956 года. За почти 70 лет он подарил людям немало хитов и новых ярких артистов. А еще – чудаковатые выступления, которые своей чрезмерной креативностью вошли в историю.

Предлагаем вспомнить наиболее запомнившиеся зрителям провальные номера на Евровидении (что не является хорошей новостью для исполнителей). Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Dustin The Turkey – Irelande Douze Pointe

Больше всего хрустальных микрофонов за все годы проведения Евровидения получила Ирландия – 7 раз. Крайняя победа была в 1996 году. А в 2008, похоже, решила не напрягаться.

Страна отправила на конкурс игрушечного индюка Дастина (Dustin The Turkey) из местного телешоу для детей, который исполнил речитативом песню Irelande Douze Pointe ("12 баллов Ирландии"). Во время выступления вокруг плюшевого артиста кружили танцовщики в золотых костюмах с перьями. В результате ирландец занял 15 место в рейтинге, не пройдя дальше первого полуфинала.

Кстати, этот персонаж был в прямом эфире первого полуфинала Евровидения-2023. Он своим внезапным появлением напугал ведущих Юлию Санину и Ханну Веддингем. "Великолепно вернуться на Евровидение. Невероятная атмосфера, невероятно блестяще. Я хочу пожелать всем удачи на сегодняшний вечер. Просто развлекайтесь и будьте собой, даже если для этого нужно немного пощипать", – сказал Дастин. Ханна ответила: "Мудрые слова украшают тебя, наглую, кричащую и маленькую индейку. Спасибо, что вернулся!".

2. LT United – We are the Winners

В 2006 году на сцене Евровидения выступила литовская группа LT United. Она была создана специально для песенного конкурса. В коллектив вошли 6 лучших поп- и рок-музыкантов, которые вышли на сцену в солидных костюмах и спели "Мы – победители Евровидения! Голосуйте за нас!". Собственно, больше никакого смысла не было заложено в текст. Чрезмерная самоуверенность не помогла литовцам занять первое место. Их мантра не подкупила публику и жюри.

3. Daz Sampson – Teenage Life

На Евровидении не всем приходится бороться за выход в финал. Согласно регламенту конкурса, исполнители, представляющие страны Большой пятерки, не должны участвовать в полуфинале. Речь идет об Испании, Германии, Франции, Италии и Великобритании.

Видимо, поэтому британцы в 2006 году не волновались по поводу результатов. Тогда на сцене выступил Daz Sampson с песней Teenage Life. Мягко говоря, зрителям было странно наблюдать за взрослым мужчиной, который пляшет на сцене, читая подростковый рэп.

4. Ping Pong – Sa'me'akh

В 2000 году представители Израиля группа Ping Pong исполнили песню Sa'me'akh, которая скорее походила на пародию или людей в караоке, а не выступление на конкурсе. Они причудливо танцевали и больше кричали, а не пели. Местами не попадали в ноты. Артисты заняли своим номером 22-е место.

5. Kreisiraadio – Лето Свет

В 2008 году от Эстонии на Евровидение отправилось трио комиков Kreisiraadio. Артисты в ярких костюмах исполнили песню Leto Svet на финском, немецком и частично на сербском языке. Во время выступления рядом танцевали модели в кожаных купальниках и коротких юбках. Однако отсутствие вокала, непонятная игра слов и странная постановка подарили не победу, а шквал критики.

6. Krassimir Avramov – Illusion

В 2009 году на Евровидении Болгарию представлял Krassimir Avramov. Он попытался сразиться за победу с песней Illusion. С ним выступили бэк-вокалистки в ярких нарядах. Пение артистов не пришлось по душе жюри и зрителей. В сетях писали, что Avramov и его команда завывали.

7. Donatan & Cleo – My Slowianie

Исполнительнице Cleo пришлось во время Евровидения-2014 выступать без коллеги Donatan. Она спела песню My Slowianie, а компанию ей составили фотомодели в национальных костюмах. В целом номер получился ярким, зажигательным, но и вульгарным. Во время выступления по сцене ходили девушки с глубоким декольте, а затем одна из них делала вид, что сбивает масло, а другая – стирает белье. Их движения были слишком откровенны. Несмотря на это, артисты заняли в финале 9 место.

