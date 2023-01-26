Уроженцы Одессы из ''Квартета И'' засветились в новой части российской комедии ''О чем говорят мужчины'' и разозлили сеть

Актеры родом из Одессы Леонид Барац и Ростислав Хаит, которые являются участниками московского театра "Квартет И", снялись в новой российской комедии из цикла "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия". В нем украинцы, которые всячески игнорируют геноцид собственного народа и агрессию РФ, беззаботно гуляют по Москве и рассуждают о прелестях жизни.

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В российский прокат кинолента выйдет 2 февраля. Трейлер к фильму появился на YouTube.

Описание комедии гласит: "Старые друзья встречаются, чтобы выпить шампанского и поговорить о личном. Леонид старается понять, реальна ли женская дружба, Камиль интересуется, можно ли уволить того, кого считаешь своим лучшим другом, Слава вспоминает о первой любви, а Александр рассуждает об утрате папы и необходимости получать удовольствие, несмотря ни на что. Гуляя по центру Москвы, они также обсуждают проблемы вкручивания лампочки и откровенные фотографии в соцсетях".

На цинизм ситуации обратила внимание бывшая ведущая оппозиционной радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина на своей странице в Facebook. Ее поразило, что одесситы могут так бессовестно игнорировать террористическую войну, когда российские ракеты летят, в том числе, и на их родной город. На фоне регулярных массированных атак выход комедии, чтобы развлечь российского зрителя, выглядит крайне низко.

"Простые удовольствия" в разгар страшной бесчеловечной войны. Простые удовольствия от уроженцев Одессы, двух ведущих артистов Квартета, у которых там, в Одессе, в горящей Украине родные и друзья. Не понимаю, как это можно понять ."Проблемы вкручивания лампочки" обсуждают люди, чьи близкие сидят в бомбоубежищах, спасаясь от российских бомбежек. Какой же это стыд", – резко прокомментировала Ларина.

В комментариях многие интернет-пользователи из страны-агрессора не разделили такого негодования журналистки. Они начали защищать создателей фильма, говоря, что "выход комедии необходим в такое время".

Однако адекватная часть комментаторов поняла посыл, который хотела донести Ларина. Они писали: "Их уже никогда не пустят в Одессу. И Украину. Позор", "Активное неучастие – это тоже позиция", "Они свой выбор сделали", "О чем молчат мужчины в тряпку". С 24 февраля на всех кухнях страны".

Как писал OBOZREVATEL, певица родом из Украины Таисия Повалий в очередной раз выступила с рядом циничных пропагандистских заявлений о родной стране и соотечественниках. Артистка объявила, что она на стороне России, поскольку "привыкла быть там, где правда", а президент-диктатор Владимир Путин, по ее мнению, сейчас "избавляет мир от нацизма". Подробнее – в нашем материале.

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