Ургант эмоционально ответил на фейки и гадость в его сторону: нет возможности подтираться смартфоном

Известный российский телеведущий Иван Ургант, который выступил против войны в Украине, как и многие его коллеги-единомышленники, столкнулся с распространением лжи о себе пропагандистскими ресурсами. Так, в росСМИ появилась информация о том, что звезда планирует "заработать" на гастролях в Германии, пока его шоу "Вечерний Ургант" закрыли в РФ из-за антивоенных высказываний.

Кроме того, театральный режиссер-путинист Эдуард Бояков резко осудил позицию шоумена и его псевдогастроли по Германии. Культурный деятель заявил о намерении плюнуть "предателю России" в лицо при встрече. Ургант эмоционально ответил обидчику и другим распространителям фейков в своем Telegram-канале.

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Как отметил артист, у него нет желания комментировать слухи и прочие скандальные заявление, однако терпеть оскорбления в свой адрес он не станет. Ургант обратился к Боякову в присущей ему манере – остроумно и грамотно.

"Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства. С одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек основательный, глубокий, начнёт копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны… Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!" – ответил Ургант.

Артист добавил, что извинений от режиссера он не ждет.

"Извинения Ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стеснённых жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном", – написал телезвезда.

Что касается концертов в Германии, то по словам пропагандистских изданий, они должны состояться в Дортмунде, Оффенбах-ам-Майне и Карлсруэ 3, 4 и 5 июня соответственно. В афише заявлено, что Ургант вместе с коллегами по шоу Дмитрием Хрусталевым, Аллой Михеевой и группой "Фрукты" покажут сценическую версию своей развлекательной программы.

Как выяснилось, "Мировое турне Вечерний Ургант Live" планировалось еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины, а все афиши – недействительны. Вероятно, выступления будут перенесены на 2023 год, однако сам Ургант с подобными заявлениями не спешит.

В своем Telegram-канале он обратился к поклонникам: "На всякий случай давайте поклянёмся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь".

Как писал OBOZREVATEL ранее, российские ресурсы всколыхнули новости по поводу артистов, которые покинули Родину и намерены поселиться за границей после начала войны в Украине. В частности, речь идет об Иване Урганте и его намерениях распродать недвижимость в РФ.