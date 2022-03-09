Universal Music приостанавливает деятельность в России из-за войны в Украине

Известная во всем мире звукозаписывающая компания Universal Music прекращает свою работу в России и закрывает все офисы из-за военной агрессии в Украине. В лейбле призвали положить конец войне на украинской территории.

Компания заявила, что придерживается международных санкций. Соответствующее заявление опубликовало издание BBC.

"Мы призываем положить конец насилию в Украине. Мы поддерживаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии и поддерживаем усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из региона", – говорится в заявлении.

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Источник сообщает изданию Variety, что сотрудникам продолжат выплачивать зарплату в течение неопределенного времени, однако звукозапись будет поставлена на паузу.

Аналогичные дискуссии о прекращении своей работы ведутся и в компаниях Sony Music Group и Warner Music Group Corp.

Отметим, что ведущими артистами, записи которых выдавались Universal Music – Eminem, Мадонна, Rammstein, ABBA, Лучано Паваротти, Sum 41, Джими Хендрикс и другие.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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