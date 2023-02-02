''Уничтожил бы физически'': Анатолий Анатолич поделился фото с дочерьми и обратился к организаторам ''пьяных вечеринок''

Украинский радиоведущий Анатолий Анатолич в личном блоге порассуждал, как бы он поступил с группой парней, которая организовывала вечеринки в Киеве, издевалась над девушками и распространяла видео изнасилований. Шоумен воспитывает двух дочерей, потому в своей публикации он обратился ко всем парням Украины. Мужчина подчеркнул, за свои "развлечения" насильники должны понести строгое наказание.

Видео дня

Ведущий распространил пост в Instagram. Он показал трогательные кадры с детьми – 11-летней Алисой и 9-летней Лолитой. По словам артиста, всю жизнь его окружают только девушки – коллеги по эфирам на телевидении, руководительницы, жена и дети (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Тем самым парням (отбросам) из Франковска (и всем другим ребятам на будущее).... Я понимаю, что есть юность. Когда ты можешь не думать о завтрашнем дне. Тусоваться, гулять и так, не поверите, даже выпивать. Да, девушек тянет к хулиганам, так было всегда. Потому что это протест. Это любопытно и иногда весело. А потом нет...", – написал знаменитость.

Анатолий Анатолич подчеркнул, никто не имеет права прикасаться к девушке без ее желания, снимать на видео, когда она в алкогольном опьянении, и тем более показывать это публике. "Там, на болотах, в популярном жанре относиться к женщинам, как к мясу, это норм, но я думал что в нашем обществе не ок. Ошибался", – резко высказался украинец.

Задача каждого отца, оберегать супругу и дочерей, а также предотвратить историю, которая произошла в столице. Реакция радиоведущего такая же, как и других украинских знаменитостей, он написал – ему противно от того, что кому-то данная ситуация казалась веселой.

"Ставлю себя на место родителей девушек... Если бы это коснулось моих девочек? Я бы уничтожил их морально и физически. У меня есть такая возможность. Нравится ли мне такое мнение? Нет. Оно меня пугает, но я отец и это мой инстинкт. Защищать", – уверен шоумен.

Напомним, кроме двух дочерей у знаменитости есть и сын по имени Нил. Селебрити сообщил, что его наследник никогда не позволит себе поступить таким образом с женщинами, поскольку его будут с самого детства учить уважительному отношению к окружающим.

Как писал OBOZREVATEL, Мария Ефросинина жестко осудила киевских насильников, организовавших "пьяные вечеринки". Телеведущая рассказала, как она связалась с майором полиции Павличенко, чтобы притянуть парней к ответственности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!