''Даже если бы я голая шла по Крещатику'': Ефросинина резко прокомментировала ситуацию с киевскими насильниками

Всю Украину всколыхнула история о том, как группа парней в Киеве приглашала к себе девушек, поила их, накачивала наркотиками и насиловала. Украинская телеведущая Мария Ефросинина рассказала, что как только узнала о ситуации, сразу же позвонила майору полиции Екатерине Павличенко. Правозащитница моментально взялась за расследование.

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Блогер опубликовала новый пост в Instagram, где гневно прокомментировала инцидент и осудила фигурантов дела. Ефросинина отметила – если бы даже она разгуливала без одежды по центру столицы с провокационной надписью на теле, это никому не дает права издеваться над ней (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью на груди "я люблю, когда меня насилуют", это не дает никому никакого права касаться меня физически без моего разрешения, не дает права вставлять мне в в*гину все, что кому вздумается, и не дает никаких оправданий, чтобы снимать это", – написала Мария.

Она продолжила – все вышеперечисленное является преступлением, насилием и нарушением закона и Стамбульской Конвенции. Подписчики поддержали позицию телеведущей, оставив свои мысли под публикацией.

"Ни один поступок, внешний вид, поведение не дает права так поступать с женщиной/девушкой, но девушки тоже должны думать куда они идут, с какой компанией и чем это может закончиться", "За такие преступления кастрацию нужно делать. Чтобы эти п*донки никогда секса не имели и не плодились", "Все правильно, они должны понести наказание", "Ситуация ужасная и страшно то, что тот ТГ-канал набрал десятки тысяч подписчиков за сутки", – пишут фолловеры Ефросининой.

К слову, как написала Павличенко, организаторам вечеринок в столице, которые унижали и издевались над девушками, грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал, что не только Мария Ефросинина отреагировала на чудовищное поведение киевских насильников. Наталья Денисенко, Даша Квиткова, Дантес, Джамала, Илона Гвоздева, Владимир Остапчук призвали наказать парней.

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