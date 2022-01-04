Умершие братья-близнецы Богдановы не были вакцинированы от коронавируса, а саму вакцину считали опасной

Французские ТВ-звезды братья Богдановы – Игорь и Григорий – якобы умерли от осложнений коронавируса. Телеведущие не были привиты, так как считали вакцину опасной.

О том, что известные близнецы не хотели иммунизироваться, сообщил профессор философии и бывший министр образования Франции Люк Ферри, друг Богдановых, передает газета Le Monde. Как высказался Ферри, Гришка (именно под таким именем он был известен во Франции) и Игорь "не были антиваксами" в целом, но были против вакцинации для себя.

"Я сказал [Григорию], что это гротеск. Какие они были сумасшедшие! Будучи очень спортивными, без грамма жира, они считали вакцину опаснее, чем вирус", – заявил друг звезд.

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Он добавил, что раньше близнецы не болели. Ферри также подтвердил, что Игорь попал в реанимационное отделение больницы с позитивным COVID-тестом. Инфекция, по данным СМИ, была и у второго Богданова.

Ферри сказал, что "Гришка был необычным персонажем, но совсем не злодеем".

Адвокат Григория Эдуард Де Ламаз в то же время утверждает: у знаменитости были "сильные научные познания" и в целом он был за вакцинацию против коронавируса. Однако, у телеведущего якобы могли быть противопоказания к иммунизации из-за проблем со здоровьем. По словам юриста, это относится к врачебной тайне, цитирует его слова Le Figaro.

"Он провел исследование, он был полностью за это, он не был противником", – утверждает адвокат Григория.

Подчеркнем, что семья телеведущих публично не объявляла о том, что стало причиной смерти Григория, а потом Игоря. Первый скончался 28 декабря после нескольких дней госпитализации и комы, второй – 3 января, тоже в больнице. Мужчинам было по 72 года.

Журналисты пишут, что братья были госпитализированы 15 декабря в отделение интенсивной терапии больницы Жоржа Помпиду в Париже.

Коротко о звездах:

Славу Богдановы получили в 1980-х благодаря научно-фантастическому шоу "Время X", первом в своем роде на французском телевидении.

Игорь и Григорий были объектом насмешек из-за их пластических операций на лицах, которые они сами называли "инопланетными", уверяя, что такие черты у них якобы от природы.

В сети даже ходила теория о том, что увеличение костей лицевой части черепа у близнецов спровоцировано редким заболеванием – акромегалией.

Их научные работы, в частности книга "Бог и наука", также вызывали споры среди читателей и научного сообщества.

Как писал OBOZREVATEL, в заявлении семьи о смерти Григория Богданова сказано, что тот "ушел мирно" и в последние минуты был "окруженный любовью своей семьи".

Похожее заявление родственники опубликовали и о смерти Игоря. Сказано, что он умер "в мире и любви". Добавим, что у телеведущего осталось шестеро детей.