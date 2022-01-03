Умер второй из близнецов Богдановых: его не стало спустя шесть дней после брата
Во Франции в понедельник, 3 января, умер телеведущий и писатель Игорь Богданов – один из известных братьев-близнецов Богдановых. Его брат Григорий скончался на шесть дней раньше – 28 декабря.
Об этом сообщило издание AFP в Twitter. Информацию о смерти знаменитости журналисты получили от его родственников. При этом причины смерти Игоря Богданова представители его семьи не уточнили.
"В мире и любви, окруженный детьми и семьей, Игорь Богданов ушел в понедельник 3 января 2022 года", – цитирует издание сообщение родственников. Отметим, что второму из братьев Богдановых было 72 года. У него осталось шестеро детей.
Что стало причиной смерти известного телеведущего пока не известно. Однако, как уточнило издание, его брат, известный во Франции как Гришка, последние дни до смерти пребывал в одной из парижских больниц, он находился в коме. Некоторые родственники, как пишут журналисты, уверяли, что Григорий умер от осложнений, вызванных коронавирусом. При этом он не был вакцинирован.
Отметим, братья-близнецы Богдановы стали знаменитыми благодаря запуску известного в 80-х годах научно-фантастического шоу "Время Х", где были ведущими. Позже они выпустили книгу "Бог и наука", из-за которой нарвались на волну хейта.
Вместе с тем настоящую популярность Богдановы получили из-за своей необычной внешности. Хейтеры заявляли, что братья сильно изменились из-за неудачных пластических операций. В то же время поклонники считали, что их кумиры страдают редким заболеванием – акромегалией. Считалось, что именно этот недуг спровоцировал увеличение костей лицевой части черепа у близнецов.
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