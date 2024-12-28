Умерла звезда культового фильма 60-х 'Ромео и Джульетта' Оливия Хасси

В 73 года оборвалась жизнь британской актрисы Оливии Хасси, которая смогла завоевать расположение аудитории еще в подростковом возрасте, сыграв главную роль в фильме "Ромео и Джульетта". Звезда умерла по естественным причинам, находясь в кругу семьи.

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Печальное известие сообщили близкие люди знаменитости на ее странице в Instagram. Они отметили, что тяжело переживают потерю актрисы, поэтому обратились к ее поклонникам с просьбой оставить их на время наедине.

"С огромной грустью мы сообщаем о смерти Оливии Хасси, которая 27 декабря мирно отошла в вечность дома, в окружении своих близких. Оливия была прекрасным человеком, чье тепло, мудрость и доброта влияли на жизнь всех, кто ее знал. Ее жизнь была полна страсти, любови, преданности искусству, духовности и доброте к животным", – написали родственники звезды.

Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 года в Буэнос-Айресе. В юном возрасте она вместе с семьей переехала в Лондон, где постепенно начала строить карьеру. Сперва актриса получала незначительные роли в малоизвестных работах, однако в 1968 году произошел ее творческий прорыв. Тогда на мировые экраны вышла лента режиссера Франка Дзефирелли – "Ромео и Джульетта", которая сделавшая звезду узнаваемой.

Британка смогла продемонстрировать свою талантливую игру, и ее начали приглашать присоединиться к разножанровым фильмам. Она приняла участие в создании драматического сериала "Иисус из Назарета", хорроре "Черное Рождество", триллере "Психо 4: В начале" и многих других. В 2016 году звезда сыграла главную роль в картине "Социальное самоубийство", после чего решила завершить актерскую карьеру.

В 2008 году Оливия Хасси столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, поскольку ей диагностировали рак молочной железы. В течение длительного времени она проходила лечение и пережила мастэктомию, после чего достигла состояния ремиссии. Однако, к сожалению, в 2018 году врачи обнаружили новую опухоль.

За свою жизнь Оливия Хасси трижды выходила замуж. Первым ее мужем стал американский певец Дин Пол Мартин (в браке 1971–1978), следующим сердце звезды завоевал японский исполнитель Акира Фусе (в браке 1980–1989), а в 1991-м она связала себя узами брака с артистом Дэвидом Гленном.

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