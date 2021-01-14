Умерла звезда фильма "Выскочка" Джессика Кэмпбелл

В возрасте 38 лет скончалась американская актриса Джессика Кэмпбелл. По словам близких знаменитости, это произошло неожиданно.

Причина смерти пока неизвестна. О трагедии сообщила двоюродная сестра кинозвезды Сара Уэсслинг, пишет TMZ.

Как стало известно, Кэмпбелл вернулась домой, а затем пошла в ванную и после этого больше оттуда не вышла.

Мертвой актрису нашла ее тетя. Как оказалось, женщина лежала на полу, но привести ее в чувство было уже поздно.

Отмечается, что в последнее время знаменитость жаловалась на заложенность носа и симптомы простуды, но ее близкие не верят, что это мог быть COVID-19.

Как выглядела Джессика Кэмпбелл "Факты"

Что известно о Джессике Кэмпбелл

Американская актриса и кинопродюсер. Лауреат премии St. Louis International Film Festival (2001) в номинации "Премия новому актеру".

Родилась 30 октября 1982 года в Талсе (штат Оклахома, США).

Карьера Кэмпбелл в качестве актрисы и кинопродюсера длилась 11 лет – с 1992 по 2003 года. За это время Кэмпбелл сыграла в шести фильмах и телесериалах, а также спродюсировала один фильм.

С 1 августа 2009 года была замужем за Дэниелом Пэпкиным.

Актриса стала известной благодаря ролям в таких фильмах как "Выскочка", "Рождение вампира", "Безопасность вещей" и других.

Кадр из фильма "Выскочка" "Факты"

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