Померла зірка фільму "Вискочка" Джессіка Кемпбелл

У віці 38 років померла американська акторка Джесіка Кемпбелл. За словами близьких знаменитості, це сталося несподівано.

Причина смерті поки невідома. Про трагедію повідомила двоюрідна сестра кінозірки Сара Уесслінг, пише TMZ.

Як стало відомо, Кемпбелл повернулася додому, а потім пішла до ванни і після цього більше звідти не вийшла.

Мертвою акторку знайшла її тітка. Як виявилося, жінка лежала на підлозі, але привести її до тями було вже пізно.

Зазначається, що останнім часом знаменитість скаржилася на закладеність носа і симптоми застуди, але її близькі не вірять, що це міг бути COVID-19.

Який мала вигляд Джессіка Кемпбелл "Факти"

Що відомо про Джессіку Кемпбелл

Американська акторка і кінопродюсерка. Лауреатка премії St. Louis International Film Festival (2001) у номінації "Премія новому акторові".

Народилася 30 жовтня 1982 року в Талсі (штат Оклахома, США).

Кар'єра Кемпбелл як акторки й кінопродюсерки тривала 11 років – з 1992 до 2003 року. За цей час Кемпбелл зіграла в шести фільмах і телесеріалах, а також спродюсувала один фільм.

З 1 серпня 2009 року була одружена з Деніелом Пепкіним.

Вона стала відомою завдяки ролям у таких фільмах, як "Вискочка", "Народження вампіра", "Безпека речей" та інших.

Кадр із фільму "Вискочка" "Факти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський актор Дмитро Гусєв знайдений мертвим у своїй машині в Москві. Попередньою причиною смерті є зупинка серця.