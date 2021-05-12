Умерла российская секс-блогер и журналистка Татьяна Никонова

Российская феминистка, журналистка и блогер Татьяна Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Ей было 43 года.

Информация о трагической вести, написанная от имени коллег и друзей, появилась на странице женщины в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее", – говорится в заявлении.

Татьяна Никонова занималась созданием контентных интернет-проектов с 2001 года. Работала в компаниях СУП, Digital October и РБК. Была постоянным внештатным автором в "Афише Daily", Wonderzine, The Village, GQ, Life.ru и других изданиях, а также экспертом сервиса вопросов The Question.

С 2012 года журналистка вела блог, в котором активно затрагивала тему секса, телесности, гендера и феминизма. На ее страницу подписалось более 250 тысяч пользователей в Instagram и около 25 тысяч в Telegram-канале.

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