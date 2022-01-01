Умерла легендарная звезда 'Золотых девушек' Бетти Уайт: ей было 99 лет

Известная американская актриса и телеведущая Бетти Уайт 31 декабря 2021 года умерла. Звезде ситкома "Золотые девушки" и "Шоу Мэри Тайлер Мур" 17 января исполнилось бы 100 лет.

Об этом сообщает CBS News. Эту информацию также подтвердил ее близкий друг Джефф Уитжас. Он отметил, что у актрисы была "фантастическая жизнь и карьера".

"Она была одной из самых положительных людей, которых я знаю. Я могу предположить, что теперь она взволнована воссоединением со своим покойным мужем Алленом Ладденом", – сказал Уитжас.

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Знаменитость погибла в своем доме в Лос-Анджелесе. Отмечается, что у нее не было никаких серьезных заболеваний.

Добавим, что к юбилею Бетти Уайт сняли документальный фильм, который должен выйти 17 января. Продюсеры решили не менять планы и выпустят фильм в память об актрисе в ее день рождения.

К слову, Бетти Уайт – одна из первых звезд американского кинематографа. Она снималась в телесериалах "Золотые девушки", "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Красотки в Кливленде" и других.

Уайт была удостоена множеством наград и премий, среди которых "Премии Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале", "Легенда Дисней", "TV Land Awards", "Премия Британия", "Выбор народа", "TV icon", "Эмми" и другие.

В 2010 году завершила актерскую карьеру и стала организатором шоу "Субботний вечер в прямом эфире". Отметим, что вклад знаменитости в телевидение был отмечен звездой на голливудской "Аллее славы".

Бетти Уайт была замужем трижды. Первый раз вышла замуж за летчика Дика Баркера, второй раз за Голливудского агента Лейна Аллена, а последний брак был с телеведущим Алленом Ладденом.

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