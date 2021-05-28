Умерла 30-летняя звезда американских фильмов ужасов Лорина Камбурова

На 31 году жизни не стало болгарской актрисы Лорины Камбуровой. Причиной смерти стали осложнения, вызванные двухсторонним воспалением легких.

О трагической новости сообщил на своей странице в Facebook фотограф Геннадий Авраменко (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Лорина Камбурова начала сниматься в кино с 2015 года.

"С болгарской актрисой Лориной Камбуровой мы познакомились в ледяном декабрьском Выборге. Лорина приехала в составе группы фильма "Любовь и монстры", где сыграла главную роль. Там же выяснилось, что она настоящая голливудская звезда, снимавшаяся в фильмах "Техасская резня бензопилой" и "Doom", так что в сочетании с бодрым характером, чувством юмора и красотой Лорина мгновенно стала главной звездой "Окна в Европу", – вспомнил фотограф историю знакомства с девушкой.

Лорина Камбурова родилась 1 февраля 1991 года в Варне. В 2014 году окончила Национальную академию театрального и киноискусства в Софии. В том же году она, совместно с актером Росеном Пенчевым, с которым познакомилась на съемочной площадке, создала музыкальную группу-дуэт Ross’N Lorina .

Ее актерская карьера началась с сериала "Связи", в котором она играла с 2015 по 2016 год. Затем снималась в американских фильмах ужасов "Ночной мир", "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо" и "День мертвецов: Злая кровь".

В 2018 году стало известно, что актриса была приглашена в качестве актрисы в фильм режиссера Тони Джильо "Doom: Аннигиляция", в котором сыграла в 2019 году. Исполнила главную женскую роль в российском комедийном ужастике "Любовь и монстры" (2021).

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