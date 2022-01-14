Умерла 15-летняя девочка и звезда YouTube с лицом старушки

В Америке, штат Техас, умерла звезда YouTube – 15-летняя Адалия Роуз, страдавшая редким синдромом Хатчинсона-Гилфорда или детской прогерией. Подросток прославилась своей отчаянной жаждой жизни, необычной внешностью, которую вызвал недуг, и веселым характером.

Об этом сообщили на официальных страницах знаменитой девочки в Facebook и Instagram. Родные поблагодарили всех поклонников, которые поддерживали Адалию, и заявили, что хотят пережить горе в одиночестве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"12 января в 19:00 Адалия Роуз Уильямс была освобождена из этой жизни. Она пришла тихо и ушла тихо, но ее жизнь не была такой. Она прикоснулась к сердцам миллионов и оставила отпечаток на тех, кто ее знал", – говорится в сообщении .

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Родные покойной надеются, что сейчас она "танцует под любимую музыку", ведь теперь ей не больно. Также в тексте много благодарностей фанатам, врачам и медсестрам, а также всем тем, кто годами помогал семье.

Кто такая Адалия Роуз

Уникальная девочка, которой не повезло родиться с редкой болезнью, прославилась на YouTube благодаря своим видео с макияжем, обзорами на косметику, влогами о своей жизни и другими интересными роликами. Профиль покойной звезды насчитывает около 3 млн подписчиков.

Судя по комментариям опечаленных подписчиков, маленькую блогершу запомнили как жизнерадистую и добрую личность, которой удавалось бороться с недугом вплоть до 15 лет, хотя средняя продолжительность жизни с прогерией – 13 лет.

Согласно данным Национальной организации по редким заболеваниям (NORD), детская прогерия может быть врожденной, но обычно у большинства больных ее признаки проявляются в возрасте 2-3 лет. Резко замедляется рост малыша, кожа становится сухой, тонкой и сморщенной.

Страдающие синдромом Хатчинсона-Гилфорда имеют характерный внешний вид: большая голова, заостренное лицо, недоразвитая нижняя челюсть. Также наблюдается атрофия мышц, происходят дистрофические процессы в зубах, волосах и ногтях, изменения костно-суставного аппарата, нарушение жирового обмена и помутнение хрусталика.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 15-летний китаянке с прогерией сделали пластическую операцию. Девочке удалили 7 см сморщенной кожи на лице, а результатами перевоплощения поделились на фото до/после.