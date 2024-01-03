Умер звукорежиссер 'Пиккардийской терции': Богдан Стефура был одним из организаторов фестиваля 'Червона рута'

На 66-м году из жизни ушел заслуженный работник культуры Украины, звукорежиссер группы "Пиккардийская терция" Богдан Стефура. Он также был одним из организаторов песенного фестиваля "Красная рута" в 1989 году.

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О потере сообщили участники "Пиккардийской терции" на официальной Facebook-странице группы. Коллеги Стефуры выразили свое соболезнование.

"Не стало нашего хорошего друга", – говорится в сообщении. На странице отмечено, что в памяти товарищей останутся сотни совместных выступлений как на украинской сцене, так и за рубежом.

За плечами Богдана Стефуры осталось многолетнее наследие работ, которые он создал в качестве звукорежиссера таких украинских коллективов, как "Ватра", "Жайвир", "Медикус".

В 19889-м он присоединился к организации известного песенного молодежного фестиваля "Червона рута". Впоследствии в 1990-х Стефура уехал работать в США, однако вскоре вернулся в Украину, основав во Львове студию звукозаписи "Мелос".

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