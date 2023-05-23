Умер звезда 'Звездных войн' Рэй Стивенсон: ему стало плохо на съемочной площадке

Накануне, 22 мая, в Италии скончался 58-летний британский актер Рэй Стивенсон, прославившийся ролями в фильмах "Звездные войны", "Тор", "Дивергент" и других. Ему стало плохо на съемочной площадке фильма "Казино на Искьи".

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Стивенсон срочно госпитализировали, однако в больнице Риццоли актера не смогли спасти. Точная причина смерти не уточняется, сообщили журналисты Variety (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Талантливый актер родился в 1964 году в Северной Ирландии. Он участвовал в съемках сериалов "Викинги", "Рим" и "Медичи". Кроме того, актер снимался в голливудской экранизации "Трех мушкетеров" 2011 года, а также в фильмах "Король Артур" и "Дивергент".

В саге от кинокомпании Marvel Рэй Стивенсон появился в образе Вольштагга, близкого друга бога грома Тора. В 2023 году готовится выход сериала "Асока" со Стивенсоном.

Интересно, что британец тоже примерил на себя роль украинца. В 7 сезоне сериала "Декстер" он сыграл главного антагониста родом из Киева по имени Исаак Сирко.

Он также появился в номинированном на Оскар блокбастере "RRR" в роли губернатора Скотта Бакстона. У актера остались трое сыновей.

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