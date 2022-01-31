Умер звезда 'Властелина колец' Пит Смит

В возрасте 63 лет скончался новозеландский актер Пит Смит. Сообщается, что звезда "Властелина колец" 4 недели боролся с инфекцией, на фоне которой обострились другие проблемы со здоровьем.

В частности, сын покойного рассказал изданию Stuff, что его отец страдал от больных почек и деменции. Поэтому на протяжении 4 лет Питу Смиту систематически проводили процедуру диализа на дому (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Актер скончался у себя дома в субботу, 29 января. У него остались 6 детей и жена Мона Папали.

"В течение 7 лет он боролся с болезнью почек. А два года назад диагностировали деменцию. 4 недели страдал инфекцией. Он умер в субботу. Мы счастливы, что отец больше не страдает", – говорится в сообщении.

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Смит дебютировал на экране в научно-фантастическом фильме 1985 года "Тихая Земля". Уже два года спустя актер получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в новозеландском драматическом фильме "Полет Альбатроса".

В 2006 году он получил аналогичную награду премии Air New Zealand Screen Awards за роль в драматическом сериале "Рынок". Кроме этого на счету знаменитости участие в телевизионных шоу: "Гражданское", "Шортленд-стрит", "Гринстоун" и "Матака".

Самыми известными кинопроектами с участием Пита Смита стали: культовый "Властелин колец", "Пианино", "Рапа-нуи" и другие.

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